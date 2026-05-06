自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

鼓鼓娶大元直喊幸福親揭她「特殊身分」 生寶寶計畫全說了

〔記者陳慧玲／台北報導〕「鼓鼓」呂思緯暌違3年將推出新專輯《Vitamin G》，他受邀擔任Hit Fm聯播網5月hito大台柱，今（6日）出席活動，談到愛情長跑多年，結婚一年多的老婆大元，鼓鼓大讚她很貼心，還說老婆會幫他記錄許多大小事情，笑說：「她就像我的小秘書。」

鼓鼓受邀擔任Hit Fm聯播網5月hito大台柱。（記者胡舜翔攝）鼓鼓受邀擔任Hit Fm聯播網5月hito大台柱。（記者胡舜翔攝）

談到專輯名稱，鼓鼓說：「想滿久的，但都差一點點，最後大家集思廣益想到這名字，G就是我，維他命大家都需要，這是我給大家的能量，很幸福的狀態，很感恩的。」

鼓鼓受邀擔任Hit Fm聯播網5月hito大台柱。（記者胡舜翔攝）鼓鼓受邀擔任Hit Fm聯播網5月hito大台柱。（記者胡舜翔攝）

大家關心鼓鼓和大元的生寶寶計畫，他說：「生寶寶計畫我不會去問她，讓老婆決定。」但他充滿信心說：「我有信心可以照顧小孩，大元也可以，她善良天真，保護好這塊就好，我有時候會小負面。」至於想生兒子還是女兒？鼓鼓透露，大元常問他喜歡男生還是女生？「我都好，但男生有點煩，我也討厭自己呀，女兒都很孝順。」言談間還是透露出偏愛女兒多一些。被問到有沒有積極「做人」，他則笑說：「順其自然，不要太積極。」

大元。（資料照，記者潘少棠攝）大元。（資料照，記者潘少棠攝）

母親節將至，鼓鼓提到罹患阿茲海默症的母親，他說：「每次帶她出去就像過母親節，跟我出門滿爽的，讓她吃雞排、珍奶、雞蛋糕。」儘管媽媽很多事都記不住，但鼓鼓說珍惜和媽媽的每次相處。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中