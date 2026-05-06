鼓鼓娶大元直喊幸福親揭她「特殊身分」 生寶寶計畫全說了

〔記者陳慧玲／台北報導〕「鼓鼓」呂思緯暌違3年將推出新專輯《Vitamin G》，他受邀擔任Hit Fm聯播網5月hito大台柱，今（6日）出席活動，談到愛情長跑多年，結婚一年多的老婆大元，鼓鼓大讚她很貼心，還說老婆會幫他記錄許多大小事情，笑說：「她就像我的小秘書。」

鼓鼓受邀擔任Hit Fm聯播網5月hito大台柱。（記者胡舜翔攝）

談到專輯名稱，鼓鼓說：「想滿久的，但都差一點點，最後大家集思廣益想到這名字，G就是我，維他命大家都需要，這是我給大家的能量，很幸福的狀態，很感恩的。」

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鼓鼓受邀擔任Hit Fm聯播網5月hito大台柱。（記者胡舜翔攝）

大家關心鼓鼓和大元的生寶寶計畫，他說：「生寶寶計畫我不會去問她，讓老婆決定。」但他充滿信心說：「我有信心可以照顧小孩，大元也可以，她善良天真，保護好這塊就好，我有時候會小負面。」至於想生兒子還是女兒？鼓鼓透露，大元常問他喜歡男生還是女生？「我都好，但男生有點煩，我也討厭自己呀，女兒都很孝順。」言談間還是透露出偏愛女兒多一些。被問到有沒有積極「做人」，他則笑說：「順其自然，不要太積極。」

大元。（資料照，記者潘少棠攝）

母親節將至，鼓鼓提到罹患阿茲海默症的母親，他說：「每次帶她出去就像過母親節，跟我出門滿爽的，讓她吃雞排、珍奶、雞蛋糕。」儘管媽媽很多事都記不住，但鼓鼓說珍惜和媽媽的每次相處。

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