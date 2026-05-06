自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「世紀血案」未經授權就拍攝 出品人、製作人被李千娜控詐欺今出庭

〔記者吳昇儒／台北報導〕以台灣1980年代震驚社會的「林宅血案」為拍攝題材的電影「世紀血案」，因未獲事件當事人林義雄及其家屬授權，及部分演員不當言論引發社會廣泛關注及爭議。出演藝人李千娜日前委任律師，向電影出品人蘇敬軾及製作人郭木盛提起詐欺罪告訴。台北地檢署今首度以被告身分傳喚蘇、郭出庭，並以證人身分請導演徐琨華作證。

世紀血案電影出品人蘇敬軾，今日以被告身分到台北地檢署出庭（民眾提供）世紀血案電影出品人蘇敬軾，今日以被告身分到台北地檢署出庭（民眾提供）

今日上午，蘇敬軾等3人一同抵達台北地檢署第二辦公室，接受檢察事務官訊問，釐清案情。

震驚全台的「林宅血案」發生在1980年2月28日，當時的林義雄因叛亂罪名遭到拘禁候審，林家突然遭到歹徒闖入，林義雄母親與雙胞胎女兒慘遭殺害，9歲長女重傷倖存。但緝凶至今，仍無法破案，案件真相未明。

世紀血案電影製作人郭木盛，今日以被告身分到台北地檢署應訊（民眾提供）世紀血案電影製作人郭木盛，今日以被告身分到台北地檢署應訊（民眾提供）

今年2月世紀血案劇組舉行殺青記者會，當中影射歷史人物史明為兇手，加上部分演員不當言論，引發台灣社會強烈反彈，事後更傳出該劇根本沒有經過林家授權即開拍，劇組隨即宣布電影無限期延期上映，也引來多位演員及工作人員的抵制。

參演藝人李千娜事後表示，簽署合約時曾獲製作方書面保證已取得合法授權，但在殺青記者會後，才知道劇組並未取得林家授權，擔心影片對受害者家屬造成二次傷害，已依法撤銷演出合約，並要求刪除所有含有其畫面的影片內容，同時不得再使用其姓名、肖像及聲音，並正式向北檢提起刑事告訴。

世紀血案導演徐琨華今日以證人身分到台北地檢署出庭。（民眾提供）世紀血案導演徐琨華今日以證人身分到台北地檢署出庭。（民眾提供）

李千娜委任律師陳少璿表示，依照業界慣例，改編真人真事的作品通常需取得原型人物或其家屬的授權，製片方在洽談過程中隱瞞未取得授權的事實，卻對演員保證已合法取得相關權利，此行為已構成詐欺。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中