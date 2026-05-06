「世紀血案」未經授權就拍攝 出品人、製作人被李千娜控詐欺今出庭

〔記者吳昇儒／台北報導〕以台灣1980年代震驚社會的「林宅血案」為拍攝題材的電影「世紀血案」，因未獲事件當事人林義雄及其家屬授權，及部分演員不當言論引發社會廣泛關注及爭議。出演藝人李千娜日前委任律師，向電影出品人蘇敬軾及製作人郭木盛提起詐欺罪告訴。台北地檢署今首度以被告身分傳喚蘇、郭出庭，並以證人身分請導演徐琨華作證。

世紀血案電影出品人蘇敬軾，今日以被告身分到台北地檢署出庭（民眾提供）

今日上午，蘇敬軾等3人一同抵達台北地檢署第二辦公室，接受檢察事務官訊問，釐清案情。

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震驚全台的「林宅血案」發生在1980年2月28日，當時的林義雄因叛亂罪名遭到拘禁候審，林家突然遭到歹徒闖入，林義雄母親與雙胞胎女兒慘遭殺害，9歲長女重傷倖存。但緝凶至今，仍無法破案，案件真相未明。

世紀血案電影製作人郭木盛，今日以被告身分到台北地檢署應訊（民眾提供）

今年2月世紀血案劇組舉行殺青記者會，當中影射歷史人物史明為兇手，加上部分演員不當言論，引發台灣社會強烈反彈，事後更傳出該劇根本沒有經過林家授權即開拍，劇組隨即宣布電影無限期延期上映，也引來多位演員及工作人員的抵制。

參演藝人李千娜事後表示，簽署合約時曾獲製作方書面保證已取得合法授權，但在殺青記者會後，才知道劇組並未取得林家授權，擔心影片對受害者家屬造成二次傷害，已依法撤銷演出合約，並要求刪除所有含有其畫面的影片內容，同時不得再使用其姓名、肖像及聲音，並正式向北檢提起刑事告訴。

世紀血案導演徐琨華今日以證人身分到台北地檢署出庭。（民眾提供）

李千娜委任律師陳少璿表示，依照業界慣例，改編真人真事的作品通常需取得原型人物或其家屬的授權，製片方在洽談過程中隱瞞未取得授權的事實，卻對演員保證已合法取得相關權利，此行為已構成詐欺。

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