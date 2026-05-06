吳淡如超猛奪下嶽麓書院歷史學博士 田定豐被刺激出手拚了

〔記者陽昕翰／台北報導〕種子音樂創辦人田定豐受到好友吳淡如的啟發，近來取得中南美洲著名學府泛美大學（Universidad Panamericana, 簡稱 UPA）的「自然療法醫學碩士」學位。這場遲到了30年的自我挑戰，不僅是為了圓夢，更是他在吳淡如等人的「集體刺激」下，交出的一張驚艷成績單。

田定豐與好友吳淡如。（唱戲世界娛樂提供）

田定豐首度揭開這段求學路的心路歷程，原來他小時候有個超會賺錢的商人老爸，總愛碎念：「讀書高不重要，會做生意才實際。」田定豐從小就想「逆轉」老爸的學位無用論，這讓他從高中到就讀基督書院時期，都是靠自己半工半讀完成學業。後來在21歲那年，就闖進滾石唱片打工，短短幾年後創辦種子音樂，在音樂圈殺出自己的一片天。

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雖然音樂事業經營得有聲有色，但田定豐坦言，內心深處那份對「紮實有序學習」的渴望，從未熄滅。多年前田定豐看見老友吳淡如在繁忙事業中一路攻讀，不僅取得中歐國際工商學院瑞士分校商學博士課程，甚至在2024年6月取得湖南大學嶽麓書院歷史學博士，當時吳淡如就鼓勵田定豐繼續讀書。

田定豐取得「自然療法醫學碩士」學位。（唱戲世界娛樂提供）

提到好友林隆璇也在去年以60歲高齡拿到政大教育博士、潘越雲在台師大博士班展現的優雅進取，都讓田定豐驚覺：「我的朋友圈都在進化，我也要繼續活到老學到老。」於是在兩年前他決定正式開啟這場結合線上與實體的「跨海求學之旅」。

在唸書期間，田定豐像著了魔一樣，為了讓推廣多年的身心教學有醫學根據，他瘋狂鑽研園藝治療、營養學及傳統中醫經絡研究。

他不僅以總平均GPA 3.73的高標成績順利畢業，更將先前取得的TQUK國際心理諮詢師資歷與碩士專業結合，從「心理」到「生理」完成全方位的專業拼圖。他感性地說：「過去我靠靈感與實務，現在我有了科學的指南針！」

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