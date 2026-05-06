自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

曾跳陽台追愛！炎亞綸吐私密片風波心聲 揭手臂刺青哭了

〔記者林欣穎／台北報導〕​藝人炎亞綸日前為宣傳2026年全新專輯《Ikigai》，登上鏡新聞YouTube節目​《宵夜鏡來講》，接受主持人王顯瑜專訪，不僅首度深談戀愛過往，更正面回應2023年爭議事件與低潮心境，甚至坦言一度「差點撐不下去」。

炎亞綸談到左手臂刺青時一度哽咽。（鏡電視提供）炎亞綸談到左手臂刺青時一度哽咽。（鏡電視提供）

炎亞綸大方談及感情觀，直言過去在愛情中「太想被認同」，反而容易讓對方感到壓力甚至窒息。他更分享學生時期的瘋狂舉動，國中時只因為當時交往對象哭說很沒安全感，炎亞綸為了安撫情緒低落的對方，他大半夜要避開家人發現，還得避開會發出聲響的地板，一步步小心翼翼走到二樓陽台，再一躍而下，就算傷了膝蓋，也要趕赴對方身邊，一路安慰到清晨再趕回家。

炎亞綸也提及目前的感情狀況，形容對方就像一股溪流，隨時知道就在身邊，而且水流量穩定、清澈，不用擔心突然乾旱或洪水，而且溪流會一直用柔軟的聲音跟清澈的水，滋潤這片土地，更在節目中直言「我很感謝這股溪流」，甜蜜放閃。

炎亞綸（右）日前為宣傳新專輯，接受《宵夜鏡來講》主持人王顯瑜專訪。（鏡電視提供）炎亞綸（右）日前為宣傳新專輯，接受《宵夜鏡來講》主持人王顯瑜專訪。（鏡電視提供）

除了感情話題，外界最關注的2023年私密片風波爭議，炎亞綸首度以更完整角度回應。他形容當時狀況宛如「生活中突然掉下一顆隕石，足以毀滅一切」，坦言在那樣的情境下，很難保持完全理性與客觀。他表示，在自己的認知中，當時已經對關係中的對方盡心盡力，而之所以選擇現身記者會，是希望傳達「我沒有逃避」，並保留溝通空間，而非外界解讀的施壓行為。不過，他也坦承，以結果來看，當時的處理方式「確實是錯誤的」。

此外，他也回憶2018年爆發感情風波時的低潮，坦言當時身心狀況幾近崩潰，一週暴瘦近7公斤，而在那段最艱難的時刻，接住他的人包括唐綺陽與其經紀人，在第一時間趕到他家中陪伴；曾國城也在事件後持續與他交流、給予建議；好友視網膜更與唐綺陽一起陪他到宜蘭散心。炎亞綸感性表示，即便大家忙到手機不離手，「但那樣的陪伴對我來說已經足夠」，也直言若沒有這些人的支持，自己可能早已撐不下去。

主持人王顯瑜眼尖發現炎亞綸手臂上的刺青「ALTRUISM（利他主義）」，談到這個刺青前，炎亞綸甚至用手擦拭眼角的淚水，停頓幾秒後，略帶哽咽的說到2023年他受到達賴喇嘛影響接觸到「ALTRUISM」這個字，於是開始用「利他」重新理解社會與輿論對自己的批評，「如果沒有這個概念，我可能會變成一個很黑暗的人」，更直言當時的自己與「支離破碎」只有一線之隔，幸好如今已經雨過天晴。節目將在今（6日）晚間9點30分於鏡新聞官方YT頻道播出。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中