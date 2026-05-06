曾跳陽台追愛！炎亞綸吐私密片風波心聲 揭手臂刺青哭了

〔記者林欣穎／台北報導〕​藝人炎亞綸日前為宣傳2026年全新專輯《Ikigai》，登上鏡新聞YouTube節目​《宵夜鏡來講》，接受主持人王顯瑜專訪，不僅首度深談戀愛過往，更正面回應2023年爭議事件與低潮心境，甚至坦言一度「差點撐不下去」。

炎亞綸談到左手臂刺青時一度哽咽。（鏡電視提供）

炎亞綸大方談及感情觀，直言過去在愛情中「太想被認同」，反而容易讓對方感到壓力甚至窒息。他更分享學生時期的瘋狂舉動，國中時只因為當時交往對象哭說很沒安全感，炎亞綸為了安撫情緒低落的對方，他大半夜要避開家人發現，還得避開會發出聲響的地板，一步步小心翼翼走到二樓陽台，再一躍而下，就算傷了膝蓋，也要趕赴對方身邊，一路安慰到清晨再趕回家。

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炎亞綸也提及目前的感情狀況，形容對方就像一股溪流，隨時知道就在身邊，而且水流量穩定、清澈，不用擔心突然乾旱或洪水，而且溪流會一直用柔軟的聲音跟清澈的水，滋潤這片土地，更在節目中直言「我很感謝這股溪流」，甜蜜放閃。

炎亞綸（右）日前為宣傳新專輯，接受《宵夜鏡來講》主持人王顯瑜專訪。（鏡電視提供）

除了感情話題，外界最關注的2023年私密片風波爭議，炎亞綸首度以更完整角度回應。他形容當時狀況宛如「生活中突然掉下一顆隕石，足以毀滅一切」，坦言在那樣的情境下，很難保持完全理性與客觀。他表示，在自己的認知中，當時已經對關係中的對方盡心盡力，而之所以選擇現身記者會，是希望傳達「我沒有逃避」，並保留溝通空間，而非外界解讀的施壓行為。不過，他也坦承，以結果來看，當時的處理方式「確實是錯誤的」。

此外，他也回憶2018年爆發感情風波時的低潮，坦言當時身心狀況幾近崩潰，一週暴瘦近7公斤，而在那段最艱難的時刻，接住他的人包括唐綺陽與其經紀人，在第一時間趕到他家中陪伴；曾國城也在事件後持續與他交流、給予建議；好友視網膜更與唐綺陽一起陪他到宜蘭散心。炎亞綸感性表示，即便大家忙到手機不離手，「但那樣的陪伴對我來說已經足夠」，也直言若沒有這些人的支持，自己可能早已撐不下去。

主持人王顯瑜眼尖發現炎亞綸手臂上的刺青「ALTRUISM（利他主義）」，談到這個刺青前，炎亞綸甚至用手擦拭眼角的淚水，停頓幾秒後，略帶哽咽的說到2023年他受到達賴喇嘛影響接觸到「ALTRUISM」這個字，於是開始用「利他」重新理解社會與輿論對自己的批評，「如果沒有這個概念，我可能會變成一個很黑暗的人」，更直言當時的自己與「支離破碎」只有一線之隔，幸好如今已經雨過天晴。節目將在今（6日）晚間9點30分於鏡新聞官方YT頻道播出。

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