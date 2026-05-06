財神跟著走！賴正鎧曝遶境「招財不求人」秘辛

〔記者傅茗渝／台北報導〕一年一度的宗教盛事白沙屯媽祖進香持續引發關注，中天主播賴正鎧今年已是第六年參與直播報導。長年行走在進香隊伍中，賴正鎧見證了無數信眾與神明間的動人時刻。今年他更在洶湧人潮中目睹神蹟般的瞬間，讓他不禁感嘆：「正常來講可能看不到的位置，媽祖真的看到了。」

（左）中天主播賴正鎧連6年直播媽祖遶境，為台灣人情味動容。（中天電視提供）

賴正鎧分享，今年他在隨香途中，親眼看見神轎在密集的「人潮」中繞行，竟讓一名孩童與長者順利鑽轎底祈福。這幕難以言喻的感動讓他深信神明對信眾的眷顧。

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除了神蹟，他也觀察到今年進香路上的溫暖變遷。過去常見的「累了請上車」大貨車雖因規定減少，但台灣人的愛心並未縮水，反而轉化為自發性的休旅車、甚至計程車隊接送。賴正鎧觀察到：「不會因為規定出現，大家的愛心就變少。」 且信眾間極具默契，休息夠了便主動下車將位子讓給下一位，「大家真的都很有默契，也很替別人著想。」

對於不少人將遶境視為體力極限挑戰，賴正鎧以資深參與者的身份提出不同看法。他直言，參與遶境最重要的是量力而為，「不少人會誤以為一定要走到腿斷才代表有誠意，更不是一定要把自己榨到力竭，才代表媽祖會保佑你。」 他強調，若因過度勉強導致受傷或中暑，反而失去了信仰活動的初衷。

賴正鎧曝遶境招財不求人。（中天電視提供）

雖然是因為工作踏上征途，但賴正鎧笑稱每年都有新發現。他回憶某年大甲媽遶境時，曾在福興宮附近的彩券行刮中兩千多元，連店家都開心到把刮刮樂刮具送給他。他至今仍將這份紀念品放在家中的財位，笑稱是「招財不求人」，每年經過該地也會特地回去與店家敘舊，試試手氣。

長達數日的出差對家庭也是考驗。賴正鎧透露，近兩年兒子逐漸懂事，出門前會鬧彆扭、不說話，甚至「突然跑來抱住他的腳，說不希望爸爸出門」；而女兒則更貼心，會準備寫滿注音的信件和隨身小物，叮囑他：「爸爸想我的時候可以看。」這些來自孩子的純真鼓勵，成為他在疲累工作中最強大的精神支柱。

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