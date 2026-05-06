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Jisoo遭控偷衣服不還！比利時設計師怒轟：6個月沒回應

Jisoo（左）遭海外設計師公開點名，衣服長達半年未歸還。（翻攝自朝鮮日報，合成圖）Jisoo（左）遭海外設計師公開點名，衣服長達半年未歸還。（翻攝自朝鮮日報，合成圖）

〔記者鍾志均／綜合報導〕BLACKPINK成員Jisoo再度捲入爭議！這次不是戀愛、也不是家族風波，而是被海外設計師公開點名：「請把我的衣服還來！」

比利時時裝品牌Judassime創辦人Benjamin Bortmans突然在IG開砲，直接標記Jisoo帳號，怒控自己為她專輯拍攝寄到韓國的服裝，竟然長達6個月沒歸還，甚至語出驚人表示：「Jisoo偷走了我的東西。」瞬間引爆外網討論。

設計師表示，那批服裝不只是昂貴，更是品牌系列中的核心作品，自己早已寄出合約、運單，甚至準備採取法律行動，但整整半年都沒得到任何回應，氣炸直喊：「真的太離譜！」

事件越燒越大後，他又緊急拍片更新近況，透露目前事情已經開始處理，甚至將派人親自飛往韓國把服裝帶回來。他也強調，自己真正不滿的不是Jisoo本人，而是團隊長時間「已讀不回」的處理方式。

耐人尋味的是，雖然整起事件鬧上國際版面，但設計師最後仍替Jisoo說話，表示自己從沒討厭她，甚至還很欣賞她的價值觀與發展方向。

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