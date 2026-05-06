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娛樂 音樂

55歲張秀卿甩開小12歲嫩尪 迎接鮮肉李子森

〔記者張釔泠／台北報導〕 金曲歌后張秀卿《辣妹駕到2演唱會》將於7月11日重返大臺南會展中心開唱，繼日前宣布羅時豐任擔任嘉賓，喜上加喜公布邀來「婆媽男神」李子森，張秀卿坦言：「我們倆家庭背景相仿，都是苦命小孩出身，歷經挫折終於站上舞台，上次他舉行個唱，邀我做嘉賓，但因為當時我在國外，此次終於如願與他在舞台上合體，真是好開心！」

張秀卿《辣妹駕到2》演唱會七月重返台南開唱。（豪記提供）張秀卿《辣妹駕到2》演唱會七月重返台南開唱。（豪記提供）

提到為何選擇再次於台南開唱，她感性表示：「台南是我的根，去年很多鄉親反應買不到票，讓我覺得很虧欠。這次『辣妹駕到 2』不只是延續，更是升級，我要像神力女超人一樣，守護這份對家鄉的承諾。」

張秀卿騎單車備戰個唱。（豪記提供）張秀卿騎單車備戰個唱。（豪記提供）

​本次演唱會主視覺特別選定「神力女超人」形象，不僅呼應新專輯《歌壇》中堅毅的女性生命力，也象徵她在演藝圈打拚多年，始終如鋼鐵般不屈不撓的精神。魔鬼訓練菜單曝光：單車、騎馬等樣樣來，55歲的張秀卿體力完全不輸年輕人，完美詮釋「辣妹」精神。

張秀卿《辣妹駕到2》演唱會七月重返台南開唱。（豪記提供）張秀卿《辣妹駕到2》演唱會七月重返台南開唱。（豪記提供）

她目前的備戰狀態是「全方位高壓訓練」，藉此強化心肺功能、全身線條，張秀卿開心分享騎單車有2個月了，魔鬼訓練最大的推手則是小她12歲的老公王國贊，「他為了要讓我能多元化的健身，共列了重訓、拳擊、有氧舞蹈、騎馬與打乒乓等等，希望用不同的項目，克服我會膩的個性，讓我對運動不再厭煩而感到心曠神怡！」

此外，老公也買一台跟她同款的單車，「我們計畫在演唱會前，騎單車環島一周，目前我一週騎三次，每次兩小時，至少20公里以上，剛開始時每天鐵腿，一度想放棄，最後靠著意志力戰勝，現在連騎兩小時，絕對沒問題啦。」

李子森受邀擔任張秀卿演唱會演出嘉賓。（李子森提供）李子森受邀擔任張秀卿演唱會演出嘉賓。（李子森提供）

開唱在即，張秀卿一心多用，運動、練唱、跳舞等忙到連行事曆都看錯月份，開唱前還要先還歌債，即將在馬來西亞吉隆坡開唱、麗星郵輪獻唱再飛新加坡等地演出，被好友虧「賺很大」，張秀卿則苦笑說這些都是因為準備演唱會而暫時擱置的，日期一改再改，只好趕在台灣開唱前先完成。

而母親節將至，張秀卿感恩表示日前在夢中與母親喜相聚，夢到在家鄉與母親一起到海邊摘野海苔，她開心向母親報告七月的演唱會即將舉行，母親微笑著輕撫她的額頭，彷彿告訴她要勇敢面對每一個挑戰。

《辣妹駕到2演唱會》門票已於 Ticket Plus 遠大售票系統與 ibon 便利生活站開賣。

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