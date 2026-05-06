81歲港星拒當人肉提款機 與兒撕破臉劃清界線

李家鼎（右）和長子李泳漢夫婦撕破臉。（香港星島日報）



〔娛樂頻道／綜合報導〕好萊塢硬漢巨星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）1982年訪港宣傳《第一滴血》期間，擔任貼身保鑣的資深港星施明，今年3月肺炎過世享壽74歲，家族接連爆出負面新聞，甚至演變成雙胞胎兒子反目互撕的狗血大戰。

施明與前夫、香港資深藝人李家鼎育有一對雙胞胎兒子李泳漢、李泳豪，2人同為演員。2022年，李泳豪在父親經營餐廳舉辦婚禮，卻未邀請母親施明與哥哥李泳漢出席，當時外界盛傳導火線是施明不滿台灣媳婦Agnes，導致母子關係破裂。

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已故資深港星施明曾擔任好萊塢硬漢巨星席維斯史特龍貼身保鑣。（翻攝自臉書）

李家鼎近日在承受喪妻之痛的同時，罕見向外界揭開家庭瘡疤，痛斥長子李泳漢夫婦將他當作「人肉提款機」，榨乾其畢生積蓄。為免自己步上施明晚年遭孤立後塵，81歲李家鼎決定公開作出重大安排，並和長子劃清界線，拒絕繼續過人肉提款機日子。

李家鼎無奈形容長子夫婦要錢手段層出不窮：「總之一看到銀行月結單，自己都看到腳軟，有時今日3萬港幣（約12.3萬台幣），過兩日就要4萬（約16.4萬台幣），再過幾日變5萬（約20.5萬台幣）。」

說到激動處，李家鼎更以「人無三尺高，肚裏三把刀」來形容大媳婦，指她與李泳漢「一哭二鬧三上吊」，利用施明作為擋箭牌，不斷向他施壓，如今徹底撕破臉。

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