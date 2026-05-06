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娛樂 最新消息

TRE放大絕！新木希空親揭「最強3部位」尺度超兇

新木希空被媒體形容為「像鑽石般的閃耀無法忽視」。（One Love萬楽提供）新木希空被媒體形容為「像鑽石般的閃耀無法忽視」。（One Love萬楽提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕今夏「最兇戰場」不在大巨蛋，而是南港展覽館！年度成人娛樂盛事「2026 TRE台北國際紅人展」將於7月3日至5日火辣登場，繼宣布河北彩花、瀨戶環奈等人氣女優來台後，今（6）公開邀來S1力捧「鑽石級新人」新木希空，以及被封為「空靈系美少女」的林芽依同台參戰。

人生第一次出國的新木希空，今年才以《FLASH》寫真亮相，靠著鄰家系氣質與超強反差感迅速爆紅，被日媒形容是「像鑽石一樣閃耀的新人」。雖然不是誇張的爆乳路線，但憑著高挑身材、無辜眼神加上身上超有記憶點的特色，早在網路掀起大量討論。

有不少台灣粉絲發現，她神韻神似超人氣Coser伊織萌，讓新木希空本人聽到後也超害羞，直說：「雖然我沒有那麼厲害，但能被這樣說真的很開心。」

神級女優新木希空降臨2026 TRE。（One Love萬楽提供）神級女優新木希空降臨2026 TRE。（One Love萬楽提供）

而這次TRE也將與品牌「One Love萬楽」合作，打造主題企劃【OneLove不良一族尋愛記】，讓新木希空直接化身「甜辣不良少女」。她還自爆，人生做過最叛逆的事情，居然是半夜偷偷跑進學校試膽，「而且完全不後悔，超好玩！」至於她心中的「不良」，則是不討好別人、不跟著世界規則走，而是照自己的方式生活。

至於要怎麼讓粉絲一秒記住她？新木希空超有自信，直接點出自己三大武器：「笑容、腰身曲線、屁股。」還霸氣放話：「我覺得自己可以提供比其他女生更讓人滿足的粉絲服務！」

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