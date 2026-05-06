為什麼五月天一直開演唱會？星巴克躺著也中槍考倒阿信

五月天暑假重返大巨蛋開唱，視訊內容也翻新。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天正式宣布7月3日起將重返台北大巨蛋舉辦7場「5525+2回到那一天25週年巡迴演唱會台北站・重回大巨蛋版」巡演，讓粉絲充滿期待，尤其這次加入許多新的內容，也讓歌迷更想加入搶票大戰，阿信在轉發演出資訊時提到，常有人討論「為什麼五月天一直在開演唱會？」他也親自給了答案。

相隔一年，五月天重返大巨蛋，這次將從7月3 日、4日、5日、8 日，唱到10日、11日、12日，預計吸引28萬人觀看，阿信提到許多網友常討論的話題「為什麼五月天一直在開演唱會？」他則回答：「你願意來看看就知道了。」希望大家親自參與五月天的演唱會，就知道為什麼五月天能夠一再透過不同主題的演唱會帶給歌迷歡樂與感動。

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五月天相隔一年將再次登上大巨蛋開唱。（相信音樂提供）

有趣的是，有歌迷回應阿信，才不管為什麼五月天一直開演唱會，反問：「星巴克為什麼每天賣咖啡？」突然被問到這問題，阿信回應：「你問倒我了！」一來一往的互動逗笑網友。

「回到那一天」巡演2023年從台中起跑，若加上暑假大巨蛋場次，五月天共唱了162場，估計吸引749萬人次觀賞，台北大巨蛋門票預計5月23日在拓元售票系統開賣。

五月天大巨蛋版演唱會將出現許多恐龍。（相信音樂提供）

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