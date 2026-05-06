亞太地區拓展里程碑！D23亞洲迪士尼粉絲大會2027年新加坡登場

D23亞洲迪士尼粉絲大會將於2027年首度登陸新加坡。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕華特迪士尼公司今（6）日宣布，「D23 亞洲迪士尼粉絲大會」將於2027年首次在新加坡登場，代表著迪士尼全球粉絲慶典向亞太地區拓展的重要里程碑。

「D23 亞洲迪士尼粉絲大會」是由「D23：官方迪士尼粉絲俱樂部」自2009年開啟的終極粉絲體驗，並持續向全球擴展。「D23」的命名故事也別具意義，「D」代表迪士尼，「23」則指 1923 年華特迪士尼先生在好萊塢開設第一間工作室的年份。

請繼續往下閱讀...

時至今日，D23已成為全球最具代表性的迪士尼故事創作與粉絲文化慶典，透過舞台表演、獨家消息、互動體驗與精選周邊商品，讓粉絲近距離感受迪士尼故事背後的魔法。

作為全球獨一無二的粉絲盛會，D23 亞洲迪士尼粉絲大會將讓粉絲率先認識迪士尼的最新故事、創意、與創新。活動將匯聚來自亞太地區及全球各地的迪士尼粉絲，與好萊塢及世界各地的頂尖明星和創作者齊聚一堂，以粉絲文化的共同語言、加上備受喜愛的迪士尼角色，和沉浸式體驗，藉以凝聚全球粉絲。

華特迪士尼公司行銷長暨品牌長Asad Ayaz表示：「將 D23帶到新加坡，既是為了回應亞太區粉絲的熱情支持，也展現了我們致力於拉近與粉絲之間連結的目標，D23亞洲將成為粉絲共同慶祝他們與迪士尼故事、角色和體驗之間深厚連結的舞台，也讓大家搶先一覽即將到來的精采計畫。」

華特迪士尼公司亞太區整合行銷暨亞太原創策略執行副總裁蔡志行（Carol Choi）補充：「迪士尼在亞太地區擁有龐大且持續成長的粉絲群，將 D23帶到新加坡，代表著我們在這段旅程中的自然進化，讓迪士尼能以創新且別具意義的方式，為這個多元地區的觀眾帶來難忘的粉絲體驗。」

D23亞洲以美國加州安納罕迪士尼粉絲大會的深厚傳承為基礎，代表著D23全球拓展計畫的重要里程碑，繼近期舉辦的「D23巴西迪士尼體驗」（D23 Brazil – A Disney Experience）之後，持續將粉絲大會帶至世界各地。

D23亞洲迪士尼粉絲大會致力打造一個專為亞洲市場量身設計的全新體驗，並延續D23活動具代表性的活動規模、創意能量，以及粉絲優先的核心價值。

新加坡旅遊局體驗發展司助理局長黃瑜琳（Jean Ng）女士表示：「我們很高興能夠跟迪士尼一起將D23首次帶到東南亞市場，共同打造能讓亞太地區及全球粉絲留下深刻記憶的難忘體驗。此里程碑不僅深化雙方的夥伴關係，也再次彰顯新加坡作為全球頂級體驗目的地的地位。」

購票詳情及活動細節資訊請待後續官方正式公布。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法