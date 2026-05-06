（影音）最兇殘駭人新篇章！《屍變焚場》血腥與惡魔狂潮推向極致

〔記者許世穎／綜合報導〕經典恐怖片《鬼玩人》與《屍變》系列迎來全新震撼續作，恐怖大師山姆雷米再度回歸擔任製片，並由曾執導《蛛殺》的新銳導演塞巴斯蒂安瓦尼切克接手執導筒，帶來系列至今最兇殘、最駭人的全新篇章《屍變焚場》！

《屍變焚場》打造《屍變》及《鬼玩人》系列最駭人新篇章。（索尼影業提供）

該片先前曝光一鏡到底追殺戲前導預告，便引起高度討論，此次釋出的正式預告進一步揭露更加血腥駭人的畫面與劇情輪廓，尺度無極限的虐殺場面再次點燃影迷對本片的期待。

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亨特督漢在《屍變焚場》遭遇難以想像的恐怖經歷。（索尼影業提供）

該系列由山姆雷米自1981年打造首部《屍變》以來，以獨特的暴力美學和極端的血腥場景，成為影史最具代表性的驚悚恐怖經典之一。這次《屍變焚場》集結《星期三》人氣新星亨特督漢與《沙丘：第二部》瑞士女星蘇海拉雅各布，打造全面升級的規模與驚嚇強度，帶來前所未見的極限恐怖體驗。

《屍變焚場》光是預告就痛得不得了。（索尼影業提供）

劇情描述一名女子在喪夫後，前往偏僻的夫家老宅尋求慰藉，卻意外捲入詭譎駭人的惡靈事件。隨著家族成員接連被轉化為嗜血的「屍魔」，原本的團聚逐漸淪為失控的血腥夢魘，宛如一場無法逃離的地獄家庭聚會。

在生死界線逐漸模糊之際，她也發現，生前所許下的誓言，竟在死亡之後仍持續發酵，成為無法擺脫的詛咒。《屍變焚場》將於7月8日正式在台上映。

《屍變焚場》最新預告：

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