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娛樂 電影

渡邊直美首演台片！《怎麼可能》北影開幕 卡司超狂夢幻聯動

〔記者鍾志均／台北報導〕2026台北電影節今（6）正式揭曉「開、閉幕片」，一邊是鬼魂、祖靈滿天飛的瘋狂喜劇，另一邊則是藏著眼淚與親情的暖心人生，影迷已期待盛夏電影盛宴到來。

開幕片《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》光片名就夠荒謬，卡司狂到像在玩夢幻聯動，直接找來日本喜劇天后渡邊直美首度演出台灣電影，攜手劉以豪、「小薰」黃瀞怡、徐若瑄 等人，準備在北影掀起一場靈異失控大暴走。

開幕片《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》集結渡邊直美、劉以豪、小薰、蘇達、徐若瑄等卡司，共譜一場失控的山林大冒險。（台北電影節提供）開幕片《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》集結渡邊直美、劉以豪、小薰、蘇達、徐若瑄等卡司，共譜一場失控的山林大冒險。（台北電影節提供）

《怎》片由金鐘演員蘇達首度跨界執導，並自編、自導、自演一次包辦。他笑稱：「怎麼可能第一部長片就變開幕片！」電影故事從日本歌姬來台尋根開始，卻意外牽扯出祖靈、鬼魂與山林神祕力量。

最受矚目的，莫過於渡邊直美首度演出台灣電影。她這次化身日本天后「歌姬茱麗葉」，與劉以豪一起誤闖靈異世界。再加上徐若瑄飾演關鍵神祕角色、小薰與撒基努全面亂入，讓整部片從卡司到題材都像大型嘉年華。

閉幕片《我的棋王爺爺》由去年角逐台北電影獎的春風，挑戰飾演在生計與父愛間拉扯的運將父親。（台北電影節提供）閉幕片《我的棋王爺爺》由去年角逐台北電影獎的春風，挑戰飾演在生計與父愛間拉扯的運將父親。（台北電影節提供）

今年閉幕片則瞬間切換情緒，由《我的棋王爺爺》溫柔收尾。電影集結李立群、「春風」洪瑜鴻與童星謝以樂，講述孤獨孩童與退伍老兵之間透過棋局建立的情感羈絆。

去年才靠《白衣蒼狗》入圍北影的春風，這次轉身變成為生活奔波的運將爸爸，在現實壓力與親情之間拉扯，展現不同於過去的內斂演技。

導演陳怡蓉也感性表示，這部片曾在2023年入選北影提案工作坊，如今能以閉幕片身分回到台北電影節，就像「回家一樣」。

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