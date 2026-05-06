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娛樂 最新消息

混血女星被爆婚內出軌遭酸「和蔡瑞雪物以類聚」 火速合體前夫回擊

金凱德現在長居美國。（翻攝自IG）金凱德現在長居美國。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕25歲台美混血女星金凱德15歲時以伊林「璀璨之星」選秀冠軍出道，因外型神似許瑋甯、昆凌受到關注。她2017年起陸續參與戲劇《這些年那些事》、《噬罪者》、《靈魂擺渡·南洋傳說》演出，5年前選擇赴美求學，逐漸淡出螢光幕，近日卻傳出她閃婚閃離的婚變消息，對此，她今天PO出和前夫Wayne一起拿手機看新聞的照片，表示「真的有人很閒」，似乎對相關傳聞不以為意。

金凱德被爆婚變消息後，剛剛立刻PO照片回應，態度看來頗不以為然。（翻攝自IG）金凱德被爆婚變消息後，剛剛立刻PO照片回應，態度看來頗不以為然。（翻攝自IG）

根據《鏡週刊》報導，金凱德曾在私人IG透露自己已經歷結婚又離婚的過程，且在離婚前，疑似與一名就讀西雅圖大學的台灣留學生互動曖昧，關係引發外界聯想，但最終未有結果。今年3月，好友蔡瑞雪捲入感情風波時，該名男子還曾發文暗諷「物以類聚」，讓整起事件再添話題。

金凱德（左）和蔡瑞雪因為拍戲變成好朋友。（翻攝自IG）金凱德（左）和蔡瑞雪因為拍戲變成好朋友。（翻攝自IG）

對此，金凱德前夫Wayne則低調回應表示兩人早已沒有關係，對女方目前的感情狀態並不清楚，態度相當保守。

回顧金凱德過往情史，她2019年底曾被拍到與大15歲的陳奕等友人現身東區KTV，之後兩人轉往他處並搭乘同一輛計程車，戀情一度曝光，但最終未能延續。2021年底，她完成《靈魂擺渡·南洋傳說》拍攝後返美繼續學業，未料期間低調結婚又離婚，人生轉折不小。據悉，金凱德目前已在美國工作，短期內沒有重返演藝圈的規劃。

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