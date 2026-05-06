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娛樂 日韓

子瑜爸媽爆成立「瑜海娛樂」 代言演出全包引猜測：回台單飛？

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣女團TWICE出道10年，從高雄世運主場館一路唱進台北大巨蛋，身為台灣之光的周子瑜，除了7月單獨登上「2026高雄啤酒音樂節」，最近又有消息傳出，子瑜家人疑在台南成立「瑜海娛樂」公司，爆出她有望回台單飛。

周子瑜7月將登上「2026高雄啤酒音樂節」。（資料照，記者李惠洲攝）周子瑜7月將登上「2026高雄啤酒音樂節」。（資料照，記者李惠洲攝）

據近期流出的公司登記資料，有網友發現，「瑜海娛樂」業務範圍從演藝活動、音樂發行，到廣告、攝影、網路平台幾乎全包，爸爸周羿呈擔任監察人，媽媽黃燕玲是代表人，瞬間讓外界開始瘋猜：「子瑜是不是準備回台單飛？」

消息在PTT、社群延燒後，網友也戰成兩派；有人認為這只是處理台灣代言與商業合作的窗口，畢竟子瑜近期接下超商代言，又頻繁回台曝光，成立公司其實很合理，「很多韓星都會把團體約跟個人約分開處理」、「這比較像幫她管理台灣市場」。

周子瑜（右）與媽媽黃燕玲。（翻攝自IG）周子瑜（右）與媽媽黃燕玲。（翻攝自IG）

但也有網友直言，子瑜若真的離開韓團體系，光環恐怕會瞬間消失，「沒有TWICE加持，台灣市場撐得起來嗎？」、「韓團中的台灣成員身分才是最大武器」。

事實上，子瑜過去多年幾乎把青春都留在南韓，從13歲赴韓當練習生，到如今成為全球知名女團成員，一舉一動都備受關注。

如今她不只開始接下更多台灣活動，也逐漸增加返台曝光率，加上今年暑假將Solo登上高雄啤酒節舞台，讓不少粉絲開始期待，她是否真的會展開屬於自己的「台灣篇章」。

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