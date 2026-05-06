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娛樂 電影

《魯冰花》37年後殺進坎城！「台灣的人情味」紅到國際

〔記者鍾志均／台北報導〕經典國片《魯冰花》熟悉旋律一響起，掀起不少台灣人童年回憶，由國家影視聽中心數位修復的《魯冰花》，今（6）宣布入選第79屆坎城影展「經典單元」，成為今年唯一入選坎城的台片，也讓這部國民神片暌違37年再次登上世界舞台。

《魯冰花》1989年上映後紅遍全台，改編自「台灣文學之母」鍾肇政同名小說，由楊立國執導、吳念真編劇，以1960年代台灣農村為背景，描寫底層家庭、階級壓力與孩子純真的夢想。當年片中一句「有錢人的小孩，什麼都比較會」，直接變成跨世代流傳的經典台詞，直到今天仍被網友瘋狂引用。

《魯冰花》數位修復版劇照，以古阿明一角讓獲取眾多觀眾熱淚的的黃坤玄（左），與飾演姊姊古茶妹的李淑楨。（國家影視聽中心提供）《魯冰花》數位修復版劇照，以古阿明一角讓獲取眾多觀眾熱淚的的黃坤玄（左），與飾演姊姊古茶妹的李淑楨。（國家影視聽中心提供）

驚人的是，這次《魯冰花》不是靠情懷入選，而是真正被坎城看見作品價值。坎城影展經典單元總監傑哈杜喬索形容，《魯冰花》帶來「溫柔、喜悅與歡笑」，希望透過這部電影，重新向世界介紹台灣電影的魅力。

過去歐美觀眾提到台灣電影，多半想到侯孝賢、楊德昌等藝術片名導，如今《魯冰花》這種更貼近土地與人情味的作品，也正式殺進國際影壇核心，被不少影迷認為是「台灣催淚神片的逆襲」。

《魯冰花》數位修復版國際海報。（國家影視聽中心提供）《魯冰花》數位修復版國際海報。（國家影視聽中心提供）

其實《魯冰花》多年來在台灣地位始終超狂。2023年影視聽中心舉辦「我最愛的台灣電影」票選時，《魯冰花》就高票奪冠，不分世代觀眾全都投爆，許多人留言「每看必哭」、「根本不敢重看」、「一聽到主題曲就破防」。

如今電影不只數位修復，未來還將推出客語版本，讓這部作品以全新形式繼續傳承。

當年以童星身份飾演「古茶妹」的李淑楨得知入選消息後，忍不住感性表示，這部電影讓她人生充滿勇氣，更希望透過這次坎城肯定，讓世界再次看見台灣人的堅韌與善良。

第79屆坎城影展將於5月12日登場，《魯冰花》完成世界首映後，也預計在台灣重映。

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