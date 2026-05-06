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娛樂 最新消息

林依晨拍《我可能不會愛你》狠斷前任 稱：程又青推了我一把

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人林依晨憑《惡作劇之吻》、《我可能不會愛你》等膾炙人口的作品成為大家心目中的零負評女神，感情與婚姻、家庭生活屢屢成為話題，近日林依晨罕見公開談及與前任男友分手，正是因為拍攝《我可能不會愛你》時，該角色程又青同時也成為她的救贖，將她從壓抑的戀愛中拯救出來，果斷與前任提出分手。

林依晨罕見提及與前任分手的心路歷程。（資料照，記者王文麟攝）林依晨罕見提及與前任分手的心路歷程。（資料照，記者王文麟攝）

林依晨談及過往戀情，提到在拍攝《我可能不會愛你》時，正經歷不健康的感情風暴，當時交往對象不認同她的演員工作價值，甚至希望她放棄演藝生涯回歸家庭，在家當賢妻良母，這段感情過程中，林依晨不時被PUA，宛如劇中角色「丁立威對待程又青」一般，讓林依晨非常有感，邊讀劇本邊哭，最後也在殺青之際與對方提出分手。

林依晨表示，對方無法接受她的演員工作，甚至要求她放棄事業回歸家庭，讓她陷入「明知不對，卻仍放不下」的掙扎之中。當時「又青在做選擇，我也在做選擇。」最終林依晨「不要變成金絲雀」，在新加坡拍攝殺青戲的最後一週，她下定決心提出分手，林依晨形容這個決定，「是程又青在我後面推了我一把」，更坦言「我比她慢成為她，是她教會我怎麼成為這樣的女性。」

這段訪談掀起熱議，後續大家以時間軸推斷，林依晨這位前任疑為大14歲的鄭姓富商；而鄭男在和林依晨分手後，就因性侵未成年少女遭判刑入獄，而林依晨和老公林于超感情甜蜜，前陣子也迎來二寶，家庭生活幸福融洽。

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