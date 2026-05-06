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娛樂 最新消息

何如芸失婚3年爆有新歡？ 獨家回應淚捧蔡昌憲帥臉

何如芸斬斷豪門婚姻3年多，今（6）日爆出去年8月被目擊與熟齡男子欣賞江蕙演唱會，被疑有了新戀情。（翻攝自何如芸臉書）何如芸斬斷豪門婚姻3年多，今（6）日爆出去年8月被目擊與熟齡男子欣賞江蕙演唱會，被疑有了新戀情。（翻攝自何如芸臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕57歲辣媽女星何如芸斬斷豪門婚姻3年多，今（6）日爆出去年8月被目擊與熟齡男子欣賞江蕙演唱會，被疑有了新戀情，稍早何如芸接受《自由娛樂頻道》獨家訪問，鬆口目前感情進度。

2022年9月，何如芸與前夫、花蓮美侖飯店少東王敏錡離婚，結束19年豪門婚姻，離婚訴訟長達3年半，她因心累選擇放手，恢復單身後專注生活與舞台劇婚內失戀演出，更親口告訴大兒子，「不要擔心我亂交男朋友了啦！」

對於去年8月被目擊一起看演唱會的熟男是不是「新歡」？何如芸表示那天有朋友臨時不能去，她去補位而已，更重要的是：「我和對方各自去，結束後各自回家。」坦言就是純粹欣賞江蕙唱歌而已，之後什麼事也沒做，並說大家都是好朋友。

何如芸（中）近期演出舞台劇《婚內失戀》，在慶功宴上被捕捉到酒後淚崩，還捧著藝人蔡昌憲（前排中）的臉訴苦。（翻攝自何如芸臉書）何如芸（中）近期演出舞台劇《婚內失戀》，在慶功宴上被捕捉到酒後淚崩，還捧著藝人蔡昌憲（前排中）的臉訴苦。（翻攝自何如芸臉書）

訪問中，記者虧何如芸會不會是「備胎」？她斬釘截鐵表示：「我是沒有把別人當備胎，可是搞不好我是別人的備胎啊！」由於事情發生在去年8月，何如芸還狐疑問：「到底是誰在拍？都那麼久了？」看起來，她還是有點兒知名度，才會被目擊偷拍照片。

至於演出舞台劇酒後淚崩捧著藝人蔡昌憲的臉訴苦，何如芸興奮誇讚說：「昌憲是很可愛的弟弟，善良的孩子也是暖男。」

相關新聞：何如芸恢復單身3年 被逮與熟男看演唱會

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