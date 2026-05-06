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（新碟快報）驚悚史詩續篇強勢壓境！《28年毀滅倒數:人骨聖殿》顛覆世界觀

〔記者許世穎／專題報導〕新碟快報此次介紹風格強烈的三部作品，從末日驚悚續作、搖滾傳奇紀錄片到台灣當代藝術電影，各自展現截然不同的影像能量，無論是收藏價值或話題性都相當到位。

驚悚神片續作《28年毀滅倒數：人骨聖殿》強勢壓境，電影由《糖果人》導演妮亞達科斯塔接棒執導，延續丹尼鮑伊、艾力克斯嘉蘭在《28年毀滅倒數》中所建構的世界，徹底顛覆原有世界觀。

雷夫范恩斯在《28年毀滅倒數：人骨聖殿》展現更癲狂的演出。（資料照，索尼影業提供）雷夫范恩斯在《28年毀滅倒數：人骨聖殿》展現更癲狂的演出。（資料照，索尼影業提供）

延續《28年毀滅倒數》史詩般的續篇中，觀眾再次被拖入文明崩壞的深淵，在極端環境下逼問人性的底線。凱森醫生（雷夫范恩斯 飾）捲入一段令人震驚的新關係，這段關係可能徹底改變人類對活屍的認知。

而上集結尾史派克（阿爾菲威廉斯 飾）與吉米（傑克歐康納 飾）的相遇則變成他無法逃脫的惡夢。感染者不再是生存的最大威脅，倖存者的冷酷人性反而更加詭譎、令人恐懼。

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》在台推出多種格式影音商品，圖為UHD+BD鐵盒版。（得利影視提供）《28年毀滅倒數：人骨聖殿》在台推出多種格式影音商品，圖為UHD+BD鐵盒版。（得利影視提供）

「信恐懼得永生」的核心命題貫穿全片，也讓人不禁思考——真正令人戰慄的，究竟是病毒，還是人心的扭曲？《28年毀滅倒數：人骨聖殿》在台推出UHD+BD雙碟鐵盒版、UHD+BD雙碟限定版以及藍光BD、DVD多版本。

紀錄片《成為齊柏林飛船》作為首部獲得官方授權的齊柏林飛船紀錄片，探索了傳奇搖滾樂團「齊柏林飛船」逆勢崛起的輝煌歷程。

導演伯納德麥克馬洪以震撼人心的迷幻影像、前所未見的珍貴畫面、現場演出與音樂，打造了一場沉浸式的影像旅程，深入剖析齊柏林飛船的創作歷程、音樂發展及團員的故事。

《成為齊柏林飛船》UHD+BD雙碟鐵盒版千呼萬喚始出來。（得利影視提供）《成為齊柏林飛船》UHD+BD雙碟鐵盒版千呼萬喚始出來。（得利影視提供）

此次《成為齊柏林飛船》 在台推UHD+BD雙碟鐵盒版，帶領樂迷及觀眾走進搖滾史最關鍵的一頁。對樂迷而言，不僅是一次重返經典的機會，也是一份極具收藏價值的影像紀錄。

台灣作品方面，則有視覺藝術家朱駿騰跨界執導的《河鰻》推出DVD。電影描述台北市中一座被遺忘的封閉孤島，時間和記憶都在這裡慢慢消散變成一片迷霧。

《河鰻》DVD已在台上架。（得利影視提供）《河鰻》DVD已在台上架。（得利影視提供）

在垃圾焚化廠工作的年輕男子阿亮，因為父親落海失蹤，又重新回到了這個他曾經最想逃離的島，留下來固執地守護著父親遺留的舊船屋與鴿舍，他的生活與時間就此停滯。

一天，阿亮遇見了漂浮在河中的神秘女人——她漂亮又難以捉摸，像是來自古老世界的靈魂，如同水流一般，時而出現又消失。女子闖入阿亮的生活，點燃了阿亮心中孤寂的角落。

兩人在這塊時間和記憶都像霧一樣消散的沙洲，慢慢揭開彼此隱藏的創傷與故事，踏上了尋找自我與歸屬、卻又彼此救贖的旅程。

影片延續導演強烈的視覺風格，以詩意且充滿象徵性的影像語言，構築出獨特的敘事節奏，在藝術與電影之間開展出耐人尋味的觀看經驗。

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