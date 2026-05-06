吳安琪遭TVBS裁員！開台元老「點出關鍵特質」 惋惜：這種主播已不多

資深媒體人詹怡宜（左）因吳安琪遭TVBS裁員而有感而發。（組合照，資料照、翻攝自TVBS）

〔記者邱奕欽／台北報導〕TVBS裁員風波延燒，資深主播吳安琪上月證實離開主播台後，「開台元老」之一的前主播、資深媒體人詹怡宜有感而發，直言吳安琪「值得被記錄的不只裁員話題」，點出其長年低調卻專注新聞本質的特質。

詹怡宜昨（5日）提到，吳安琪在TVBS播報長達28年，始終將重心放在新聞本身，而非個人表現。她認為，在當前媒體環境強調個人風格與品牌的趨勢下，這樣的主播已愈來愈少見，並引用調查指出，多數媒體鼓勵記者建立個人品牌，但吳安琪卻選擇專注呈現新聞團隊成果，展現不同價值取向。

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詹怡宜也回憶過往工作細節，指出吳安琪在考績自評中曾寫下，自己在新聞工作中始終以「更好」為目標，重視團隊合作，並努力與同事共同追求更佳成果。她形容，吳安琪是一位「享受團隊」的主播，甚至會在播出優質新聞後主動傳訊息鼓勵地方記者，即使這些表現與自身曝光無關。

此外，詹怡宜也分享吳安琪播報時的個人特色，提到在轉場時自然流露的幽默與巧思，例如曾在播報「鐵獅玉玲瓏」相關新聞時的一句俏皮語氣，讓觀眾留下深刻印象。她認為，吳安琪總是在不突兀的情況下融入新聞內容，透過細膩節奏讓報導更流暢，也讓懂的人會心一笑。

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