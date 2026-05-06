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娛樂 音樂

63歲資深玉女歌手升格當阿嬤 參香9年被師父驚爆「魂還沒回來」

〔記者陽昕翰／台北報導〕資深玉女歌手范怡文對信仰非常虔誠，她自2018年首次跟隨參與參香行程，此後幾乎年年不缺席，國內外一路跟到現在，堪稱是「最鐵粉等級」的信眾。

范怡文對於信仰非常虔誠。（翰森娛樂提供）范怡文對於信仰非常虔誠。（翰森娛樂提供）

63歲的范怡文去年升格當阿嬤，今年她將舉辦演唱會，儘管在忙仍不忘自己的信仰，她透露9年走下來，這趟路早已不只是參香，更像是一段不斷與自己對話的過程。

前陣子范怡文展開為期8天的朝聖之旅，不只追隨過往足跡，更首度加入五台山行程，她累到說：「真的忙到連細節都快記不起來了。」范怡文透露行程堪稱「修行版的鐵人賽」，每天清晨天未亮就得集合出發，長時間拉車成為日常，一趟動輒4、5小時，團員間還不忘自嘲：「起得比雞早、跑得比馬快。」

范怡文形容參香就像是「修行版的鐵人賽」。（翰森娛樂提供）范怡文形容參香就像是「修行版的鐵人賽」。（翰森娛樂提供）

儘管行程緊湊又耗體力，范怡文仍談到：「當下真的累翻，可是回來反而全身很輕鬆。」她透露有一次未隨團返程，回家後整個人莫名虛弱，師父還提醒她：「妳的魂還沒回來。」最後經過加持身體才恢復正常。

范怡文持續推出音樂作品。（翰森娛樂提供）范怡文持續推出音樂作品。（翰森娛樂提供）

范怡文談到，這些經歷說出來可能很多人不信，但對一向理性的自己而言，「只有親身經歷，才會真的相信。」

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