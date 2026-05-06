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娛樂 最新消息

男星一見鍾情愛上田曦薇！驚曝「被迷到一眼萬年」

〔記者蕭方綺／台北報導〕許凱、田曦薇領銜主演古裝奇幻劇《子夜歸》，戲裡展開了一段跨越人妖界限的故事。許凱在訪談中透露角色梅逐雨是一個「孤獨的守望者」，直到遇見田曦薇這道光才感受到了紅塵的溫度。而田曦薇則笑稱自己演的武禎是「長安最強獨立女性」，她表示：「武禎不僅有守護妖市的使命，更有主動追愛的勇氣，這種颯爽與柔情的反差最吸引人。」

許凱、田曦薇領銜主演古裝奇幻劇《子夜歸》。（愛爾達影劇台提供）許凱、田曦薇領銜主演古裝奇幻劇《子夜歸》。（愛爾達影劇台提供）

許凱、田曦薇曾在訪問中聊到角色相逢，異口同聲說：「如果一開始就以『天師』和『貓妖』的身分相遇，雙方立場對立，可能會直接開打！」這種「宿命對手」的設定張力十足。許凱形容梅逐雨對武禎是一見鍾情，「被迷到一眼萬年」，他認為這份感情最動人之處在於「暗地裡為對方撐腰」，即便彼此各有祕密，也會選擇尊重對方的獨立人格。

許凱（右）在《子夜歸》命中注定戀上田曦薇。（愛爾達影劇台提供）許凱（右）在《子夜歸》命中注定戀上田曦薇。（愛爾達影劇台提供）

原本處於紅塵之外、性格穩重的梅逐雨，因為武禎的出現而「亂了陣腳」，最終他甚至為了扭轉武禎的死劫，毅然承擔起宿命的重擔。許凱感性表示：「梅逐雨的選擇是必然的，這是一場關於犧牲與救贖的旅程。」田曦薇也補充道，雖然結局驚心動魄，但那種「命中注定」的守護感，才是這部劇最核心的魅力。

許凱在《子夜歸》飾演天師「梅逐雨」。（愛爾達影劇台提供）許凱在《子夜歸》飾演天師「梅逐雨」。（愛爾達影劇台提供）

戲外兩人也大方分享拍攝趣聞。在劇中威嚴的天師許凱，私下竟被田曦薇吐槽是「劇組膽小天花板」，連草叢裡的蟲子都能讓他驚慌失措；但她也大讚許凱心思細膩，在讀劇本時會主動留意旁人是否需要文具，展現紳士風度。回憶起「旋轉擁抱」的名場面，兩人透露當時環境寒冷且空間狹小，為了配合攝影軌道旋轉了許久，許凱笑稱：「這個鏡頭到 60 歲都會記得。」《子夜歸》週一至週五晚間6點愛爾達影劇台播出。

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