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頂流男神楊洋武俠戲回歸....網驚嘆：心中真正的江湖

楊洋在《雨霖鈴》展現飄逸颯爽形象，備受網友期待。（Disney+提供）楊洋在《雨霖鈴》展現飄逸颯爽形象，備受網友期待。（Disney+提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊洋、章若楠主演的Disney+武俠劇《雨霖鈴》釋出全新動作特輯，首次公開劇中多場武打畫面，包括雨巷激鬥、舟船搏殺、密室交鋒、竹林對峙等武俠場景，一次展現對武打劇迷的絕對誠意。特輯甫一上線即引發廣泛討論，被觀眾盛讚：「這才是心中真正的江湖。」

《雨霖鈴》動作特輯最令人矚目之處，在於劇組堅持回歸傳統武俠、拳拳到肉的動作美學。劇中楊洋的武俠招式連貫有力，可見武打底子扎實穩健，網友紛紛表示這種深具力量感的武打風格「非常對味」。

楊洋在《雨霖鈴》舞劍戲份飄逸颯爽，貼身肉搏場面毫不含糊。（Disney+提供）楊洋在《雨霖鈴》舞劍戲份飄逸颯爽，貼身肉搏場面毫不含糊。（Disney+提供）

特輯中可見楊洋幾乎全程無替身出演，舞劍戲份飄逸颯爽、招式乾淨俐落，貼身肉搏場面同樣毫不含糊，楊洋分享：「這次拍打戲，你會覺得真的武俠，原來打戲這麼難。」並透露「之前沒有見過的打法，在這部戲裡我都見到了」。

章若楠在《雨霖鈴》首次演古裝劇，打戲表現亮眼。（Disney+提供）章若楠在《雨霖鈴》首次演古裝劇，打戲表現亮眼。（Disney+提供）

總導演劉洪源過去是《琅琊榜》副導演，他特別提及：「讓我感動的是，他（楊洋）好幾次受傷之後，都是主動要求繼續拍完，你能感受到他真的是一個以戲為大的演員。」首次演古裝劇的女主角章若楠在打戲上的表現同樣亮眼：「我看到自己的打戲乾脆俐落的時候，我自己是很興奮的，我覺得那樣子會越拍越有勁。」

章若楠在《雨霖鈴》首次演古裝劇，打戲表現亮眼。（Disney+提供）章若楠在《雨霖鈴》首次演古裝劇，打戲表現亮眼。（Disney+提供）

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