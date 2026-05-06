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娛樂 最新消息

「白月光」女神竟黑化咬人耳復仇！捲宅鬥徒手拖屍救母

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳都靈近年憑藉多部古裝作品累積超高人氣，過去在《長月燼明》一人分飾三角而爆紅，更因出眾古裝扮相被粉絲封為「橫店白月光」，而此次她與辛雲來共同主演的古裝權謀劇《雁回時》，一改過往形象，劇中養父母對她長期壓榨與虐待，甚至企圖將她賣掉換錢。為了生存，她只得逃出險境，面對外人欺負，並且被罵是煞星，但她不會任人宰割，而是直接反擊，更是咬掉其中一人的耳朵，成為有仇必報的狠辣「黑蓮花」。

陳都靈在《雁回時》重返家族竟捲入宅鬥。（中天娛樂台提供）陳都靈在《雁回時》重返家族竟捲入宅鬥。（中天娛樂台提供）

陳都靈回想在與飾演她母親「阮惜文」的溫崢嶸初次相見時，面對她不寒而慄的氣場以及嫌棄女兒的態度時，竟對母親留下性情古怪、面目可憎的「深閨怨婦」印象，但背後竟是深藏母愛的保護，這讓陳都靈相當有共感，「我就想到自己的媽媽，我媽媽一開始她不是很支持我做演員這個行業，但我在拍攝《雁回時》時，她還是來橫店陪我，所以拍攝完母女的戲份時，我回家就會抱一抱我的母親」。

辛雲來在《雁回時》飾演的大理寺少卿「傅雲夕」。（中天娛樂台提供）辛雲來在《雁回時》飾演的大理寺少卿「傅雲夕」。（中天娛樂台提供）

陳都靈更提到在《雁回時》有一場戲，為了營救即將被斬首的母親，她徒手把一具屍體挖出，並一路拖到刑場，冒雪敲響登聞鼓為母親喊冤，最後更是體力不支而昏倒，這場戲讓她相當深刻，加上拍攝時陳都靈是真的拖著一個男人在地上走，耗盡她的體力。陳都靈形容《雁回時》是她拍攝過有史以來最多情緒起伏的戲，加上是在夏天拍攝冬天的戲，對體力來說就是一大挑戰，「有相當多體力消耗的戲，像是激烈的打鬥、拖著一個屍體等，就覺得莊寒雁她每一天都有使不完的勁」，她也因為這部戲，開始養成規律運動的習慣，「因為我知道辛雲來會健身，所以我也會跟小辛請教一下」。

陳都靈（左）、辛雲來在《雁回時》合謀共同對抗敵人。（中天娛樂台提供）陳都靈（左）、辛雲來在《雁回時》合謀共同對抗敵人。（中天娛樂台提供）

陳都靈（右）、辛雲來在《雁回時》合謀共同對抗敵人。（中天娛樂台提供）陳都靈（右）、辛雲來在《雁回時》合謀共同對抗敵人。（中天娛樂台提供）

而此次《雁回時》是陳都靈首次與辛雲來合作，兩人私下都相當社恐，回想初次見面的場景，陳都靈透露是辛雲來主動先破冰打招呼，辛雲來則對當初自己的主動覺得自豪，「怎麼樣！值得表揚吧！」，陳都靈與辛雲來實際相處後，發現他是反差萌的人，「因為小辛真實的性格我覺得他是一個內心世界很有趣、陽光的男孩子，對角色有很多想法和感受的演員，我們在一起經常會碰撞出火花和靈感，拍到後面的時候，我跟小辛已經是形成了一種默契，有的時候就是一個眼神就能懂得對方」，而這樣的情誼也讓陳都靈覺得兩人就像《雁回時》裡的「莊寒雁」和「傅雲夕」 一般。劇情精彩的《雁回時》週一至週五晚間7至9點在中天娛樂台播出。

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