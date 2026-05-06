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《豆腐媽媽》4星合體苑裡「天后派對」 梁佑南狂讚芋頭牛軋糖：有媽祖加持

〔記者蕭方綺／台北報導〕梁佑南、于浩威、徐千京、程雅晨合作民視八點檔《豆腐媽媽》，他們日前出席苗栗苑裡舉辦的農遊文化盛典「天后派對」，組成「美食考察團」親臨現場。眾人一現身便引起萬人空巷的騷動，演員們更感性獻唱《感恩的心》致敬農民辛勞，展現戲外溫馨親民的一面。

梁佑南（左二）領軍考察團，攜手于浩威（右起）、徐千京、程雅晨逛遍農產攤位，現場合影氣氛熱絡。（民視提供）梁佑南（左二）領軍考察團，攜手于浩威（右起）、徐千京、程雅晨逛遍農產攤位，現場合影氣氛熱絡。（民視提供）

身為考察團團長的梁佑南，一上台就展現超強親和力。她笑說這次是代表劇組來「考察」苗栗的農特產，準備回去跟其他演員分享。在逛完一圈農產攤位後，她對「芋頭牛軋糖」讚不絕口：「這吃進去不只是農民的努力，還有媽祖的庇佑在裡面！」逗得現場鄉親笑聲不斷。

首次參加苑裡農會活動的徐千京，則對各式「米」製成的創意料理印象深刻。平日鮮少喝酒的她，意外被當地的啤酒圈粉：「口感非常順、帶點香甜，吞下去的甜味很舒服，真的很適合女生追劇時來一杯！」最後她更化身「採購達人」，衝進販賣部掃貨豬油油蔥與哇薩比胡椒粉，準備回家大展廚藝。

程雅晨（左起）、梁佑南、徐千京和于浩威人氣席捲「天后派對」現場。（民視提供）程雅晨（左起）、梁佑南、徐千京和于浩威人氣席捲「天后派對」現場。（民視提供）

平日隨「霸氣樂團」全台巡演的于浩威，這回以八點檔演員身分出任務，心情格外興奮。他現場見證了《豆腐媽媽》的驚人魅力，帶去的一百份海報瞬間被鄉親秒殺一空。熱愛美食的他也不忘推薦當地特產：「苗栗好山好水種出來的蘑菇非常好吃，做成黑胡椒蘑菇薯條絕對是一絕！」

農業部農村發展及水土保持分署長陳俊榮（中），歡迎于浩威（左起）、梁佑南、徐千京、程雅晨到苗栗玩。（民視提供）農業部農村發展及水土保持分署長陳俊榮（中），歡迎于浩威（左起）、梁佑南、徐千京、程雅晨到苗栗玩。（民視提供）

同樣是第一次參與天后派對的程雅晨，則是被現場熱情的互動感深深感動。她表示，能跟《豆腐媽媽》的夥伴們一起出任務、到現場近距離感受民眾的熱情，是件非常幸福的事。看著現場播放的戲劇片段與鄉親的即時回饋，讓她對這次的苗栗行留下難忘回憶。

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