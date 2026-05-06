目睹酒吧小姐被醉客騷擾 八點檔女星2招對付豬哥

〔記者蕭方綺／台北報導〕何宜珊在台視八點檔《寶島西米樂 守護》中，在看醫生的路上，還目睹酒吧小姐「露露」遭醉客騷擾，身為女性的她選擇挺身而出，勇敢制止。何宜珊表示以前很內向，遇到騷擾或不舒服的情境，都不敢吭聲。後來看過很多案例才知道，不發聲反而會助長不好的行為，其實可以用一些方法化解。

何宜珊（右二）在《寶島西米樂》中即使手受傷，還是見義勇為阻擋醉漢騷擾女性。（台視提供）

她分享實用應對技巧，「比如有人在敬酒時故意摸你的腰，可以拉住對方的手到前面，假裝要握手，這在不方便撕破臉的場合很實用。」不過她也強調：「如果對方已經喝醉、開始失控，真的建議找旁邊的人幫忙，必要時請警察處理，安全最重要。」劇中當醉漢越發失控之際，飾演「芳男」的許瀞菱帥氣現身，一腳將對方踢飛，成功解圍。何宜珊笑說：「真的超帥！變態就是該被踢飛！」

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何宜珊（左）在《寶島西米樂》中手受傷，心情大受打擊。（台視提供）

此外，何宜珊戲裡在嫁給王盈凱飾演的「大川」後，因丈夫視力受損無法繼續做西裝，默默成為「影子裁縫師」隱藏在老公身後，扛下家計，但隨著訂單暴增，她為了準時交件過度操勞，導致手腕受傷，甚至擔心留下永久傷害，當場傷心落淚，委屈的模樣令人心疼。

何宜珊在《寶島西米樂》回憶過去也曾太拚而傷了自己。（台視提供）

何宜珊的個性與「春燕」十分相似，都是認真老實、為了目標努力拚命的人，她看到角色因工作不顧身體，也回想起學生時期的經歷。何宜珊高中就讀華岡藝校時，曾因練舞過於心急，不慎傷到髖關節，隔天卻正好碰上現代舞期末考，何宜珊表示：「我當下只怕被當，也怕留下後遺症不能再跳舞，不敢說自己受傷，硬是把舞跳完，結果一結束就被同學抬出考場。」她苦笑回憶這段往事，也因此深刻體會：「身體是自己的，也只有一個，健康比什麼都重要。」



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