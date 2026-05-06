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台南女警鄭詠心告別式...譚艾珍深夜曝鄭媽媽心碎呼喚：那不是詠心

〔記者蕭方綺／台北報導〕台南市女警鄭詠心日前因車禍不幸殉職，消息一出令社會各界扼腕。曾與鄭詠心攜手投入反詐宣傳的資深藝人譚艾珍，昨（5日）特別參與告別式，她深夜難掩悲慟心情，在社群平台寫下告別式現場心碎的一幕，提到一大早就趕往現場守候，陪伴正在接受癌症化療、強撐著虛弱身體的詠心媽媽，並聽見鄭媽媽最心碎的呼喚：「那個不是詠心！」讓聞者都跟著鼻酸起來。

譚艾珍（中）曾和鄭詠心（左二）攜手投入反詐宣傳。（翻攝自臉書）譚艾珍（中）曾和鄭詠心（左二）攜手投入反詐宣傳。（翻攝自臉書）

譚艾珍說當家屬進入瞻仰遺容時，雖然修復師已盡力還原，讓遺容蓋上新娘頭紗、化上精緻妝容，顯得寧靜美麗，但對於生養她的母親來說，冰冷的容顏終究不是記憶中鮮活的女兒，因此鄭媽媽當場崩潰慟哭：「那個不是詠心、不是詠心啊⋯⋯」一旁的譚艾珍忍著白髮人送黑髮人的痛，緊緊抱著媽媽，口中不斷誦念「大慈大悲觀世音菩薩」，試圖平復這股撕心裂肺的哀傷。

而原本等著孫女回家吃麵的外婆，更是泣不成聲，遺憾前一天才通電話說要吃她煮的麵，隔天竟天人永隔，連最後一面都沒見到。

譚艾珍（右）曾和鄭詠心（中）攜手投入反詐宣傳。（翻攝自臉書）譚艾珍（右）曾和鄭詠心（中）攜手投入反詐宣傳。（翻攝自臉書）

除了長輩的哀痛，鄭詠心同為警察的男友以未婚夫身分現身，神情堅定卻眼眶泛紅，目光始終痴痴地凝視著靈堂中央、那張被鮮花簇擁的燦爛笑顏。兩旁的兄弟姊妹則代為向外界致謝，現場氣氛凝重而肅穆。

譚艾珍也提到，雖然鄭詠心只是地方派出所的一名基層員警，但告別式現場竟站滿了前來悼念的同僚、同學及社會人士，人潮甚至滿溢到外面的道路兩旁，讓她忍不住感嘆，這輩子跟著慈濟參與過無數告別式，很少見到這麼多人自發前來。譚艾珍感性表示：「詠心只是地方上小派出所的小女警，為何會引發這麼大的關注？可能是某種特別的能量！」

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