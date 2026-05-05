王晶爆猛料 邵氏宿舍「連環悲劇」內幕曝光

導演王晶在自己經營的YouTube頻道大聊邵氏宿舍的詭異事件。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕導演王晶經營YouTube頻道《王晶笑看江湖》，經常爆料演藝圈內幕。他曾爆料六、七十年代邵氏片場宿舍的恐怖秘聞。王晶指邵氏片場前後有超過10名圈內人在宿舍內自殺。

邵氏宿舍是當年邵是為了讓來自外地的電影團隊及其下藝人提供住所，故在清水灣片場興建大規模宿舍，豈料此處卻隱藏不少悲劇，更成為都市傳說源頭。在眾多悲劇當中，王晶特別提起林翠前夫，名導演秦劍，以及女星李婷的自殺事件。

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王晶敘述邵氏宿舍內發生的種種怪事。（香港星島日報）

王晶說，當年秦劍沉迷賭博，加上事業失意，所以想不開；另一位同樣在邵氏輕生的李婷過世時年僅21歲。

邵氏女星李婷1966年在邵氏宿舍過世。（香港星島日報）

李婷過世時，才21歲。（香港星島日報）

當年傳說李婷為了替父親籌措醫藥費，嫁給富商，更將錢財交給導演秦劍，沒想到秦劍沉迷賭博，竟將救命錢舒光，讓李婷同時承受感情與經濟雙重壓力。當年港媒也報導，李婷疑似為了替罹病的父親籌醫藥費，經常外出交寄，加上事業與感情受挫，歷經人生低潮。

導演秦劍在傳言中將李婷放在他那兒的錢財輸光。（香港星島日報）

李婷輕生後，邵氏宿舍鬧鬼傳聞不斷，巧合的是，李婷去世3年後，賭債纏身的秦劍竟在同一地點以同樣方式了結人生，許多民眾都認為是李婷索命。該事件還被改編成電影《飛越陰陽界》，玉女王祖賢也參與演出，該片於1989年上映。

邵氏宿舍的種種怪事，被改編成電影《飛越陰陽界》，於1989年上映。（香港星島日報）

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