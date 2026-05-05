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娛樂 最新消息

退圈後「轉戰中國」近況曝 賴冠霖7年後回頭見隊友

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓團Wanna One時隔7年再次合體，宣布退出演藝圈、投奔中國發展的台灣籍成員賴冠霖近況將首度公開。今（5）公開的《WANNA ONE GO：Back to Base》中，捕捉到河成雲與賴冠霖在北京機場戲劇性重逢的畫面。

賴冠霖退圈後，和偶像時期長相落差滿大。（翻攝自X，合成圖）賴冠霖退圈後，和偶像時期長相落差滿大。（翻攝自X，合成圖）

這次見面之所以格外特別，是因為賴冠霖在引退後長時間未在大眾面前露面。目前停留在北京的他，將提及對Wanna One活動的想法，以及對粉絲團「WANNABLE」的深厚情感，也將透過節目呈現，讓粉絲格外關注。

特別的是，賴冠霖的驚喜登場讓成員們感到意外。此前訪問中，黃旼炫曾提到最印象深刻的回憶就是「冠霖」，而尹智聖也表示「很多人看到他的出現應該會很感動」，讓外界更加期待。

隊友河成雲好奇賴冠霖的韓文為何還這麼好。（翻攝自X）隊友河成雲好奇賴冠霖的韓文為何還這麼好。（翻攝自X）

製作組也透露：「每當成員提到賴冠霖時，氣氛都非常感性。粉絲最期待的這場特別重逢，將透過節目公開，希望大家多多期待，也請一定要透過節目確認跨越時空的Wanna One真正友情。」

賴冠霖曾在2017年Mnet《PRODUCE 101 第二季》中以「小雞練習生」形象爆紅，最終以第7名成績成為Wanna One成員。團體活動結束後，他與Cube Entertainment展開法律糾紛並勝訴，之後轉往中國發展，展開演員活動。

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