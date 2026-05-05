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娛樂 最新消息

立夏「微火」養生法：每天深呼吸15分鐘 掌握「3大重點」護心脈

從5月5日起進入立夏節氣。（彭老師提供）從5月5日起進入立夏節氣。（彭老師提供）

〔記者胡如虹／台北報導〕今（5）日開始進入立夏節氣，國學老師彭繼祖表示，夏天，走心經，主血脈，五行屬火，顏色為赤。養心是這個時節的關鍵。而初夏養心，可以多吃些蕃茄，蕃茄湯、蕃茄麵、蕃茄炒飯、蕃茄炒蛋、梅子醋醃蕃茄等紅色食物。

彭繼祖是歌仔戲國寶楊麗花和舞蹈家曹金鈴的國學老師，他表示立夏心臟現在進行維修，易有胸悶、呼吸不順等症狀，眼袋腫、手心濕濕的，多是心的氣力不足。要掌握「慢慢走、深呼吸、要微笑。」3個重點，尤其是老人家動作、走路時一定要放慢。

初夏的心火很弱，是微火，人也特別覺得累、嗜睡。要留意不要大汗淋漓、不損耗過度，太累就損傷到心。把呼吸調整好，耐心的深呼吸，讓自己慢下來、不要焦急，慢慢喝水。每天認真的深呼吸15分鐘，先把氣長長的吐出，再吸氣，吐氣時，肚子儘量往內捲。

節氣保健實作

•疏通經絡： 可透過刮背、拔罐預防中暑。

•每日必拍： 腋下、肘窩、髖骨、委中穴、百會穴（輕敲）各60下。

•啟動「第二心臟」： 每天由膝蓋拍打至腳踝，左右腳各100下。

•急救緩解： 感到胸悶時，拍左手肘4下、握拳輕敲心臟處3下。

彭老師說夏天「養心」很關鍵，心氣要用養的，用感恩、珍惜、讚美的心情面對生命中所發生的事情，就是在養心。

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