貴人直接找上門 立夏後4生肖運勢大反轉

立夏過後，4生肖運勢變佳。（AI生成資訊）

〔娛樂頻道／綜合報導〕隨著夏季腳步越來越近，台灣已經開始進入梅雨季，同時今（5）日也正式進入廿四節氣當中的「立夏」。在立夏之後，隨著變動的「火」能量愈來愈強，有4個生肖特別容易感受到運勢回升，還有可能遇上貴人助力，讓事業順風順水。

●雞

生肖雞的人個性細膩、重情重義且執行力強，立夏後，你的貴人運逐漸增強，整體運勢也開始反彈，過去停滯的事業將重新前行，貴人運可能來自長輩或者主管。財運方面正財穩固，偏財也有意想不到的驚喜，有意投資的人，可於此時獲得回報，人際互動和諧，適合拓展人脈。

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●猴

生肖猴的人性格聰慧、應變力強，創意十足的你，可透過靈動思維讓整體走勢變得更加順遂。工作上遇見困境時，多動腦，或許會迸發新想法。貴人出現在事業運，適合開拓全新合作領域，財運佳，正財、偏財都有收穫。

●牛

生肖牛的人個性沉穩、踏實、任勞任怨，立夏之後，財運與貴人運旺。穩中求穩，就能收獲成果，尤其是先前就已經布局、累積的努力，將化為財富歸來。正財增加，有機會加薪或得到獎金，家庭氛圍和睦。

●狗

生肖狗的人個性正直、忠誠，立夏過後運勢變佳，阻力減少。事業上出現貴人，幫助你在職場獲得認可。收入維持穩定，副業有機會小幅成長，心態樂觀、精力充沛就能過上舒心的生活。



☆民俗說法僅供參考☆

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