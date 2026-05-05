從外遇男到山林隱士 東出昌大突復出 節目內容全網看傻

東出昌大復出，許多人都認為他的模樣跟以前大不相同。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本男星東出昌大6年前背叛妻子杏，與女星唐田英里佳爆出婚外情，這對出軌男女後來下場悲慘，東出昌大選擇搬到山上生活，5年過去了，朝日放送電視台決定推出《東出昌大的野營排毒》，觀眾看到節目滿臉問號，忍不住問：這是誰？

不倫男星東出昌大（中）推出綜藝節目《東出昌大的野營排毒》。（翻攝自X）

昨（4）《東出昌大的野營排毒》播出第一集，這個節目預計連續播出4週。節目內容為記錄式綜藝節目，在節目中，東出昌大擔任「營地主人」，邀請在都市生活中感到窒息或疲憊的藝人到他的秘密營地進行兩天一夜的野營生活。

請繼續往下閱讀...

東出昌大（左起）、福娃醬、沃爾夫亞倫錄製的第一集節目昨日播出。（翻攝自X）

節目第一集邀請到同樣爆出醜聞的福娃醬（フワちゃん），還有柔道選手沃爾夫亞倫。福娃醬2年前因在社群發文嘲諷當紅女諧星安子（やす子）「去死」，火速刪文仍被抓包的福娃醬在生活中遭炎上，工作也受影響，現在節目暫停、代言廣告丟了，只能在摔角舞台發展。

東出昌大（左）的新節目《東出昌大的野營排毒》被外界形容是「負評出發」。（翻攝自X）

睽違5年回歸的東出大昌現身螢幕，許多人看到首集嘉賓忍不住吐槽，這是「負評出發嗎？」網友也紛紛留言：「他到底是誰啊？」「久違看到嚇了一跳！」「超喜歡現在這種感覺」「覺得他現在的表情更好了」「太太和小孩也過著同樣的生活嗎！？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法