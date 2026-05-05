自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蜜月變災難？ Lulu南法蜜月遇極端天氣 連當地人都傻眼

陳漢典（左）和Lulu到南法度蜜月，卻遇上連當地人都覺得罕見的暴雨。（翻攝自IG）陳漢典（左）和Lulu到南法度蜜月，卻遇上連當地人都覺得罕見的暴雨。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人「Lulu」黃路梓茵與陳漢典於2025年10月20日登記結婚，近期兩人飛往歐洲度蜜月，兩人分享不少南法風光與甜蜜互動。原本兩人期待享受南法的陽光與花海，沒想到卻遇上連日暴雨，Lulu忍不住在社群大吐苦水，自嘲快「花轟」。

陳漢典（左）和Lulu原本期待看到花海與山城，後來只有暴雨。（翻攝自IG）陳漢典（左）和Lulu原本期待看到花海與山城，後來只有暴雨。（翻攝自IG）

Lulu和陳漢典兩人應該是太「幸運」，兩人到尼斯、普羅旺斯度蜜月，豈料從蔚藍海岸轉往山城後，天氣驟變，Lulu原本早在心中打造了「充滿花香的山城」風景，一下就毀了。更慘的是，當地連續下3天暴雨，夜間體感溫度更是降到攝氏8度，崩潰的Lulu大喊：「補殼能！」，這種狀況連當地人都說很少見。

陳漢典（左）和Lulu在歐洲度蜜月。（翻攝自IG）陳漢典（左）和Lulu在歐洲度蜜月。（翻攝自IG）

面對壞天氣，Lulu瘋狂發文，她忍不住說：「看到這麼頻繁發文的節奏，就知道天氣是真的很不好，與精大道我嚇到吃手手了U～」。Lulu原本訂好戶外酒莊行程，看起來也只得改成室內品酒。

蜜月變災難？ Lulu南法蜜月遇極端天氣 連當地人都傻眼Lulu（右）原本訂好的戶外酒莊行程因暴雨改成室內品酒。（翻攝自IG）
☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

不過，塞翁失馬焉知非福，室內品酒的價格非常佛心，讓Lulu開心讚美：「品了6種酒才5歐（約新台幣185元）也是俗到脫褲」，雖然兩人平常就沒有特別愛喝酒，不過她自嘲「就是蕭貪魂會瞬間上身」，品嘗白酒、粉紅酒、氣泡酒、紅酒都讓兩人滿意，不過，Lulu最愛的竟是葡萄汁，更問「是不是太欠扁？」，讓人覺得也太好笑。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆ 

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中