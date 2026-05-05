蜜月變災難？ Lulu南法蜜月遇極端天氣 連當地人都傻眼

陳漢典（左）和Lulu到南法度蜜月，卻遇上連當地人都覺得罕見的暴雨。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人「Lulu」黃路梓茵與陳漢典於2025年10月20日登記結婚，近期兩人飛往歐洲度蜜月，兩人分享不少南法風光與甜蜜互動。原本兩人期待享受南法的陽光與花海，沒想到卻遇上連日暴雨，Lulu忍不住在社群大吐苦水，自嘲快「花轟」。

陳漢典（左）和Lulu原本期待看到花海與山城，後來只有暴雨。（翻攝自IG）

Lulu和陳漢典兩人應該是太「幸運」，兩人到尼斯、普羅旺斯度蜜月，豈料從蔚藍海岸轉往山城後，天氣驟變，Lulu原本早在心中打造了「充滿花香的山城」風景，一下就毀了。更慘的是，當地連續下3天暴雨，夜間體感溫度更是降到攝氏8度，崩潰的Lulu大喊：「補殼能！」，這種狀況連當地人都說很少見。

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陳漢典（左）和Lulu在歐洲度蜜月。（翻攝自IG）

面對壞天氣，Lulu瘋狂發文，她忍不住說：「看到這麼頻繁發文的節奏，就知道天氣是真的很不好，與精大道我嚇到吃手手了U～」。Lulu原本訂好戶外酒莊行程，看起來也只得改成室內品酒。

Lulu（右）原本訂好的戶外酒莊行程因暴雨改成室內品酒。（翻攝自IG）

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不過，塞翁失馬焉知非福，室內品酒的價格非常佛心，讓Lulu開心讚美：「品了6種酒才5歐（約新台幣185元）也是俗到脫褲」，雖然兩人平常就沒有特別愛喝酒，不過她自嘲「就是蕭貪魂會瞬間上身」，品嘗白酒、粉紅酒、氣泡酒、紅酒都讓兩人滿意，不過，Lulu最愛的竟是葡萄汁，更問「是不是太欠扁？」，讓人覺得也太好笑。

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