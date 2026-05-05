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鄭運鵬星戰日「慘遭圍攻」倒地畫面曝光 本人神回笑翻網

鄭運鵬倒臥在地上，被一群拿著光劍的人包圍。（翻攝自臉書）鄭運鵬倒臥在地上，被一群拿著光劍的人包圍。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕前民進黨立委鄭運鵬卸任後轉任台灣世曦工程顧問公司董事長，平時就熱愛動漫文化的他，這回在「國際星戰日」再度展現宅魂，卻意外製造爆笑話題。

經常在網路上分享生活的他，是有名的動漫迷，電影、動漫畫都是他活躍領域。昨（4）日為「國際星戰日」，鄭運鵬也曬出自己參加《星際大戰》粉絲聚會的照片。照片中的他倒臥在地上，一群拿著光劍的人則包圍他，鄭運鵬則幽默說，「穿制服去探班被發現的人就杯具（悲劇）了！」

鄭運鵬私底下是個動漫迷。（翻攝自臉書）鄭運鵬私底下是個動漫迷。（翻攝自臉書）

5月4日是「國際星戰日」，因為當天剛好和電影中經典台詞「May the force （May the 4th） be with you」諧音。鄭運鵬也參加了線下的「星戰日」活動，他先說自己看到有人沒穿著指定服裝出席慘遭「制裁」，沒想到接下來一張照片，倒在地上的人竟是鄭運鵬，不少網友哈哈大笑，還有網友留言：「賴祥德（源自柯文哲口誤迷因），我不會去扶的」。

網友口中的「賴祥德」源自先前柯文哲因司法判決等事件激動發言，加上燒聲，對著總統府喊話時，原本想說「賴清德，沒有用的」一出口卻變成「賴祥德，沒游泳的」。

前民進黨立委鄭運鵬卸任立委後，經常在網路上分享生活。（翻攝自臉書）前民進黨立委鄭運鵬卸任立委後，經常在網路上分享生活。（翻攝自臉書）

另外，鄭運鵬表示，非洲友邦史瓦蒂尼有很多重大工程都是邀請台灣世曦服務，台灣世曦有5人長期助史瓦蒂尼，當地機場、產業園區、五星級飯店、中央銀行大樓都出自台灣世曦之手。鄭運鵬說，「上週我也是賴清德總統出訪專機的成員之一，行李都準備了送給同仁的肉鬆、蛋黃酥，臨時被中國阻撓而取消」。話鋒一轉，他說：「剛剛賴總統突破封鎖順利抵達，非常不容易！我卻還在台灣看新聞。俗話說，每個人一生，都會有一次被總統放鴿子的機會。賴祥德，我不會屈服的，給我記住。」讓網友哈哈大笑。

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