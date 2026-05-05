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娛樂 最新消息

安芝儇、Mingo唱跳「現身觀眾席」！台鋼啦啦隊賽後演出獲好評

〔記者林欣穎／台北報導〕台鋼雄鷹大巨蛋「心動時刻」主題日於日前順利落幕。Wing Stars接連三天精彩的賽後演出，廣受粉絲喜愛，為本季首度「北伐」之旅畫下完美句點。

恬魚、瑈瑈、一粒、米亞、玖玖、妡0賽後表演精彩。（Wing Star提供）恬魚、瑈瑈、一粒、米亞、玖玖、妡0賽後表演精彩。（Wing Star提供）

最後一天的演出，Wing Stars一改前兩日以男團風格為主的帥氣路線，由兩組女孩輪番登場，帶來韓國女團MAMAMOO的經典歌曲《HIP》與《Starry Night》，展現充滿自信的女性魅力。隊長螢螢表示，從以前就很喜歡《Starry Night》這首歌的鬆弛感，在準備過程中，也嘗試將這樣的氛圍融入表演裡。

安芝儇帶來動人演唱。（Wing Star提供）安芝儇帶來動人演唱。（Wing Star提供）

韓籍成員安芝儇與Mingo也分別帶來歌唱與舞蹈表演。在表演進入尾聲時，Wing Stars更驚喜現身觀眾席，近距離與球迷互動，並隨機發送親筆簽名紙條，讓現場球迷又驚又喜。

回顧這三天的賽後演出，Mingo分享，自己平時較少接觸男團歌曲，也是首度嘗試詮釋女團MAMAMOO的作品，對她來說是一大挑戰，但能夠在大巨蛋眾多球迷面前展現自己，格外有意義。

Mingo賽後帶來表演。（Wing Star提供）Mingo賽後帶來表演。（Wing Star提供）

三天活動期間，除了女孩們精心準備的賽後演出外，場邊播放的「心動時刻」實境節目影片中，也能看見女孩們的身影。此次球團特別邀請一粒、李樂、Mingo與安芝儇參與拍攝，並於節目中擔任觀察員。回憶拍攝過程，一粒笑說：「覺得很有趣，看見球員間充滿粉紅泡泡的一面，特別療癒。」

此次北上大巨蛋演出，Wing Stars在棒球、籃球以及排球賽事同步進行的密集行程中，展開為期近一個月的排練。隊長螢螢認為，歷經整個四月如同「魔鬼月」般的高強度排練，女孩們在記舞速度與抗壓性上皆有明顯提升。

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