《陽光女子合唱團》爆紅叛逆少女演台劇 「為戲落髮」超美新造型曝光

何曼希（左）和詹懷雲搭檔新戲《你好，我的怪盜老闆》。（七十六號原子提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕何曼希在國片《陽光女子合唱團》中飾演的19歲的叛逆少女「劉宥芯」，在片中耍狠撂話、動不動就劈腿尬舞，氣勢完全不輸眾前輩而走紅，她近日搭檔詹懷雲合作韓劇《絕佳拍檔 Good Job》改編的台灣影集《你好，我的怪盜老闆》，開鏡現場她更首度亮相新戲造型，秀出成年後從未試過的短髮造型。

何曼希表示：「我本來就不排斥為了角色做外型上的改變，對我來說，那其實是一個更快靠近角色的方式，好像有一個很直接的入口，」為戲大膽落髮是否會非常猶豫？她笑說：「其實沒有掙扎太久，反而是有點期待的。這次真的算是我幼稚園之後最短的一次。」

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李玉璽（左起）、峮峮、導演林立書、何曼希和詹懷雲搭檔新戲《你好，我的怪盜老闆》。（七十六號原子提供）

而詹懷雲主演角色是個「隱藏在總裁老闆身份下的怪盜」，為準備新戲還刻意增加體能訓練，他表示：「怪盜感覺就是很能跑跳這類的，加上裡面也有一些動作戲，也都有安排了動作訓練，我自己前陣子開始，也比較密集的在訓練自己體能，調整一些體態等等的。」

兩人形容彼此合作的第一印象，詹懷雲表示：「在讀本、定妝的時候能感覺到她很活潑、充滿活力的感覺！跟在電影中看到的很不一樣。」何曼希原本以為詹懷雲是個大E人，卻發現原來是個大誤會，她說：「看他之前的作品，以為他是個大E人，加上第一次見到他的時候他的手在臉前面揮來揮去，我以為他是無聊在用手跳舞，結果是在撥蚊子！」

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