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娛樂 電視

餵奶餵到昏倒 蘿莉塔突倒地 老公一句話讓她氣炸

蘿莉塔經常在社群分享育兒心得。（翻攝自臉書）蘿莉塔經常在社群分享育兒心得。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕41歲女星「蘿莉塔」近日在節目上透露，自己因餵奶嚴重影響睡眠，還曾經因為過於疲憊，竟然心臟劇痛過後，直接昏倒在地。老公戴偉智經過蘿莉塔身邊，竟然問她：「為何要睡在地板上」，讓蘿莉塔勃然大怒。

蘿莉塔在節目中分享自己餵奶餵到昏倒的經驗。（翻攝自《11點熱吵店》YT）蘿莉塔在節目中分享自己餵奶餵到昏倒的經驗。（翻攝自《11點熱吵店》YT）

2023年7月登記結婚的蘿莉塔，隔月就誕下女兒，現在也經常在社群分享育兒心得。她日前在《11點熱吵店》說出自己當初餵奶的悲劇，蘿莉塔因為餵奶，嚴重影響睡眠，如果她還要上通告，可能整天沒睡多久。有一天蘿莉塔拖著疲憊的身體，餵完奶之後，覺得心臟被人緊緊抓住，然後就昏倒了。

蘿莉塔說，自己當時「啪！我就倒下去了，可是倒下去我醒來很快，突然間我就醒來了，大概只有幾秒鐘」。神經大條的老公還問她為什麼要睡在地板上，讓她氣炸。

蘿莉塔曾經檢查出疑似有心臟瓣膜脫垂。（翻攝自臉書）蘿莉塔曾經檢查出疑似有心臟瓣膜脫垂。（翻攝自臉書）

蘿莉塔說自己曾經檢查出疑似有心臟瓣膜脫垂，她自己覺得不嚴重，所以沒放在心上，也沒有特別做什麼。在節目中，蘿莉塔也說，如果生病或太累，心臟會突然跳得很快，她會設法讓心跳降下來，如今她雖然感覺該檢查一下，又擔心如果狀況很嚴重該怎麼辦。

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