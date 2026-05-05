搭檔超正峮峮遭逼問「喜歡啦啦隊？」 新婚半年李玉璽超神回應曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕峮峮現是中華職棒中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員，近來跨足戲劇，參與韓劇《絕佳拍檔 Good Job》改編的台灣影集《你好，我的怪盜老闆》，劇中和李玉璽有許多對手戲，導演林立書忍不住開始用垃圾話亂入李玉璽，逼問他是否喜歡啦啦隊女孩？鬧得去年12月剛和許允樂新婚的李玉璽趕緊嚴正聲明「我愛老婆」，展現懂生存的一面。

李玉璽（左）和峮峮在《你好，我的怪盜老闆》有許多對手戲。（七十六原子提供）

峮峮在新戲裡飾演何曼希好閨密，她的角色是個對數字過目不忘的甜點達人，峮峮也在開鏡前就啟動烘焙特訓自信可以端出美味甜點，她說：「劇組有安排特訓，加上自己私下也有做蛋糕、餅乾以及馬卡龍的經驗，複習一下應該是可以很好吃！」

請繼續往下閱讀...

李玉璽（左起）、峮峮、何曼希和詹懷雲搭檔演出新戲《你好，我的怪盜老闆》。（七十六原子提供）

新戲裡同樣有雙重身分的李玉璽，表面上是律師，私下是駭客；為了準備角色，他說自己從身邊律師朋友觀察互動做起。至於李玉璽駭客身分準備，雖然他一本正經表示「多使用電腦」，卻忍不住自爆是忙著用電腦做股票，李玉璽說：「這個角色也算是垃圾話蠻多的，所以也有沒事多訓練自己講垃圾話。」

何曼希（左）和峮峮在《你好，我的怪盜老闆》是好姐妹。（七十六原子提供）

編自韓國原作《絕佳拍檔 Good Job》的《你好，我的怪盜老闆》，在保留原作浪漫、奇幻與神祕氛圍的基礎上，全面進行華語在地化的改編。新劇由《最佳利益》系列影集導演林立書執導，以影集《我願意》入圍金鐘獎多項大獎的製作人徐志怡領軍製作，並找來以《機智校園生活》大受觀眾歡迎的人氣編劇林若晞加入，將華語版故事融合「浪漫＋義盜＋推理」多重類型，並以情感復原與創傷治癒為核心，延伸出破解陳年神秘懸案的情節張力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法