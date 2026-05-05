才剛出獄就衝婚禮？鄧佳華激問「是我們的婚禮嗎」結局超尷尬

網紅鄧佳華（右圖右）曾向簡簡求婚失敗，此次又遭簡簡已讀亂回。（本報合成圖）

〔記者馮亦寧／台北報導〕自封「FBI帥哥」的網紅鄧佳華，先前因偷拍入獄服刑6個月，今年1月9日服刑期滿出獄重獲自由。原本已經被分手的鄧佳華，3月莫名其妙捧著花在KTV向前女友兼外拍模特兒「簡簡」求婚。昨（4）日鄧佳華右Po出簡簡身穿白色禮服的影片，笑問：「這是我們的婚禮嗎？」

先前鄧佳華在KTV向簡簡求婚時，簡簡沒有正面回答，僅說：「花很漂亮」。如今，他又問「這是我們的婚禮嗎？」，簡簡仍從從容容以6字回應輕鬆帶過，讓網友見識到簡簡四兩撥千金的能力。

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簡簡曬出自己身穿白色禮服的模樣。（翻攝自Threads）

鄧佳華被簡簡的白色禮服迷暈，妄想是兩人的婚禮。（翻攝自臉書）

鄧佳華昨日曬出一段簡簡身穿純白色平口禮服的影片，打扮看起來像是新娘，這讓鄧佳華瞬間激動，忙問：「這是我們的婚禮嗎？」簡簡隨即回應：「春酒，這是春酒」二度拒絕鄧佳華表白。

看到簡簡的回答，網友笑翻，還留言吐嘈：「避重就輕」、「簡簡根本已讀亂回大王」、「是春酒，婚禮不存在」。

簡簡對於鄧佳華的疑問，僅回答：春酒，這是春酒。（翻攝自Threads）

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