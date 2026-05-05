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娛樂 音樂

鮮肉男星甩10公斤！宣布重磅喜訊 雲林求媽祖保佑

〔記者張釔泠／台北報導〕創作新人王TREVOR郭家瑋在歌壇打拚十年，終於要首次站上Legacy的舞台，將在6／21舉辦「等你等我 Still Waiting」2026讚聲演唱會，日前他去雲林進香，誠心向媽祖祈求，保佑演唱會一切順利，「也希望大家如果喜歡我的音樂作品，可以到場支持一下我的人生第一場『比較多人』的演唱會。」

郭家瑋6月舉辦「等你等我Still Waiting」讚聲演唱會。（索尼提供）郭家瑋6月舉辦「等你等我Still Waiting」讚聲演唱會。（索尼提供）

郭家瑋從高三在彰化和好友舉辦100人小專場，到去年舉辦的「Room Tour」演唱會，現在則要站上更寬闊的Legacy舞台開唱，他說：「一路上很漫長，卻又很快速的過了十年了，我想感謝一路上的家人、歌迷、工作夥伴們，能夠陪著我也等著我，想跟大家說：『你在我微亮的時候發現我，也希望在我發光的時候能夠溫暖到你。』」

不過他也坦承，第一次在Legacy開唱覺得壓力很大，「我每天睡覺都在焦慮這個問題，哈哈哈，但隨著一首歌一首歌的發，聽眾們給予的回饋，我從中找出一點信心，也正在學會用平常心面對我能盡力做到的事情。」

郭家瑋6月舉辦「等你等我Still Waiting」讚聲演唱會。（索尼提供）郭家瑋6月舉辦「等你等我Still Waiting」讚聲演唱會。（索尼提供）

這次的曲目安排，可以說是郭家瑋10年音樂路的總整理，「會帶著些許熟悉卻又完全不一樣的歌曲跟心境進到Legacy，特別是這次準備發行跟《過了幾天》同期創作的雙胞胎兄弟《等你等我》，也是演唱會的同名歌曲，要送給期待已久的歌迷們。」他透露，正在安排音樂上的彩蛋環節，希望給來到現場的觀眾驚喜，他笑說：「驚不驚喜請大家來現場看就知道了，我現在真的是有夠緊張加興奮地籌備當中。」

此外，粉絲也發現郭家瑋持續變帥中，他從去年開始靠著運動和一天吃一餐的瘦身方式，體重逐步下降，目前已成功瘦身超過10公斤。將於5／9中午12:00在寬宏售票系統正式開賣。

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