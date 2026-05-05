（恐怖慎入）《鬼入獄》海報劇照嚇死網友 驚喊「密集恐懼症發作」

〔記者許世穎／綜合報導〕恐怖片《鬼入獄》昨（4日）搶先釋出海報及前導預告，海報中只見一張人臉塞滿了15個眼睛，每一個瞳孔都囚禁著一名面目猙獰、恐懼的人，滿布鮮血的雙手緊抓著監獄的欄杆，看似想奪門而出，視覺效果極其震撼、毛骨悚然，讓人驚呼「密集恐懼症發作」，掀起熱議。

《鬼入獄》海報也相當駭人。（金盞花大影業提供）

《鬼入獄》由《鬼搖靈》系列恐怖大師喬可安華與《寄生上流》製作公司聯手打造，讓原本囚禁重刑犯、殺人犯的監獄，變成無法逃離的血腥地獄鬼場，連續離奇的死亡事件不斷發生，屍體大切八塊、扭曲變形卻如同藝術品般展示出來，讓這些犯人不得不正視真的有「超自然靈體」的存在。

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導演喬可安華坦言：「監獄就像是社會的縮影，它映照出階級與權力，並將恐懼、暴力與道德壓縮在一個毫無客套可言的密閉空間。在牢裡，報應總是立竿見影；然而，即便所有人都困在同一體制下，每個人面臨的代價與懲罰卻從來都不平等。」

《鬼入獄》今年在柏林影展世界首映掀起討論。（金盞花大影業提供）

電影今年在柏林影展世界首映，影展官方介紹盛讚：「這可不是什麼沉悶、賣弄氣氛的『文藝恐怖片』，而是充滿爆發力與感官刺激的『類型爽片』！」外媒好評不斷，將監獄的壓抑感與超自然恐懼完美結合，狂讚「該血腥就血腥，毫不掩飾地諷刺當下的政治體制」，更溫馨提醒：「除了有大量血腥鏡頭，還有一些看到會有密集恐懼症的畫面」。

首映之後，世界各地爭相搶購版權，包括北美、英國、法國、德國、西班牙、俄羅斯、澳洲、泰國、新加坡、越南等超過100個國家，美國片商大讚：「大膽、無所畏懼，而且極具娛樂性。影片中血腥、震撼的動作場面和恐怖元素創造出驚險刺激的觀影體驗！」

《鬼入獄》劇照超噁。（金盞花大影業提供）

《鬼入獄》最近也在印尼票房開出紅盤，上映短短7天突破百萬觀影人次，至今超過260萬觀看人次，蟬聯15天單日票房冠軍，目前暫居印尼年度票房第3名，已經成為當地現象級電影，許多觀眾看完意猶未盡又揪朋友二刷、三刷，更有不少網友給予滿分好評。電影將於6月10日在台上映。

《鬼入獄》前導預告：

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