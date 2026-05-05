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測試50次只為詭異黃色牆 驚悚片場景逼瘋劇組「真的走不出去」

電影《後室》搭建超過三萬平方英尺的「實體後室」進行拍攝。（采昌提供）電影《後室》搭建超過三萬平方英尺的「實體後室」進行拍攝。（采昌提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕全球拭目以待的年度驚悚話題懼作《後室》，由年僅20歲的原始短片創作者凱恩帕森斯親自執導。他日前出席墨西哥CCXP動漫展，首度以電影導演身分暢談製作過程，並分享以既有短片世界觀為出發點。

帕森斯深入角色描繪：「這次採取更具體的敘事方式，透過這些特定角色的視角來看待整個故事。這些人各自過著被切割與孤獨的生活，片中很少會有同時出現超過一到兩個角色的時刻，是一部相當孤獨的電影。」

他也同時確保能維持原先設定的一致性，並自豪表示：「我一直很反對任何重新設定、新的時間線，或是破壞一致性的做法，但我可以很高興地說，相較我之前的《後室》創作，雖然這部電影在製作速度下，要維持原本的設定其實有其難度，但最終結果是所有連貫性都得以成立。」

為了重現令人不安的氛圍，劇組特別搭建超過三萬平方英尺的「實體後室」進行拍攝，並由導演凱恩帕森斯設計空間概念，再由美術部門接續細微優化，全體花費大量時間來回調整，讓連續走廊、重複空間、過渡區域都逐漸成形，甚至做了50種壁紙測試，只為找到完美又詭異的黃色調。

當最終場景完成時，就連導演本人都驚呼：「這大概是這個電影項目最奇怪，也最震撼的時刻之一，用『超現實』其實都還不足以形容，那種感覺就像是你真的身處其中，非常詭異！」龐大規模與錯綜複雜的配置，就連工作人員都經常在拍攝現場迷路，直呼「彷彿真的掉入後室！」《後室》將於5月27日在台上映。

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