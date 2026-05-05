Met Gala紅毯炸裂 BLACKPINK四姝合體 Jisoo強勢回歸掀話題

Met Gala今早登場，Blackpink成員（右起）Jennie、Jisoo、ROSÉ與Lisa都參與了這場盛宴。（本報合成圖，右起路透、法新社、歐新社、路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕2026年美國大都會博物館晚宴（Met Gala）今（5）早在紐約大都會藝術博物館盛大登場，今年的主題為「Fashion is Art（時尚即藝術）」，南韓女團BLACKPINK成員Jisoo、ROSÉ、Jennie與Lisa都參與了這場盛宴。

Jisoo一身花卉裝飾，宛如花仙子。（法新社）

Jisoo以花仙子形象登上紅毯，粉嫩顏色的亮片禮服搭配頸上的卡地亞骨董鑽石項鍊，自信模樣既華麗又令人印象深刻，她的胸前有薄紗做成的花朵造型裝飾，禮服腰間是層次摺疊接著收緊直線下墜。單從模樣看起來，完全不知道她先前遭遇親哥哥家暴與性醜聞的陰霾。

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ROSÉ戴著Tiffany Blue Book高級珠寶。（歐新社）

頂著一頭金色長直髮的ROSÉ身穿一襲黑色禮服，平口設計及腰部以下的高開衩讓人見識到另一種性感，她身上同樣有鑽石裝飾，身為Tiffany & Co.全球品牌大使的她，戴著Tiffany Blue Book高級珠寶，散發出成熟女人魅力。

Lisa的四手白紗造型驚豔全場。（路透）

全白卻十分誇張的Lisa以四手造型登場，其中兩隻手為她撐開頭頂的白紗，她身上穿著合身的白色禮服，髮型則時髦中帶著復古風味。她頸上的項鍊同樣十分吸睛，她戴的是寶格麗剛在米蘭發表的Eclettica頂級珠寶系列，胸前的主石藍寶石搭配可轉換式設計，她現身時身上的藍寶石逾50克拉，看起來風情萬種。

Jennie現身Met Gala給人一種復古的感覺。（歐新社）

Jennie身穿Chanel淺藍色亮片魚尾禮服亮相，彷彿一條美人魚，她是BLACKPINK當中壓軸登場的成員。刻意描繪出細眉搭配裸妝的她，有點性感、有點復古，她在接受採訪時，忍不住透出興奮，表示自己「迫不急待想見到我的BLACKPINK女孩們」。

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