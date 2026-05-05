自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

Met Gala紅毯炸裂 BLACKPINK四姝合體 Jisoo強勢回歸掀話題

Met Gala今早登場，Blackpink成員（右起）Jennie、Jisoo、ROSÉ與Lisa都參與了這場盛宴。（本報合成圖，右起路透、法新社、歐新社、路透）Met Gala今早登場，Blackpink成員（右起）Jennie、Jisoo、ROSÉ與Lisa都參與了這場盛宴。（本報合成圖，右起路透、法新社、歐新社、路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕2026年美國大都會博物館晚宴（Met Gala）今（5）早在紐約大都會藝術博物館盛大登場，今年的主題為「Fashion is Art（時尚即藝術）」，南韓女團BLACKPINK成員Jisoo、ROSÉ、Jennie與Lisa都參與了這場盛宴。

Jisoo一身花卉裝飾，宛如花仙子。（法新社）Jisoo一身花卉裝飾，宛如花仙子。（法新社）

Jisoo以花仙子形象登上紅毯，粉嫩顏色的亮片禮服搭配頸上的卡地亞骨董鑽石項鍊，自信模樣既華麗又令人印象深刻，她的胸前有薄紗做成的花朵造型裝飾，禮服腰間是層次摺疊接著收緊直線下墜。單從模樣看起來，完全不知道她先前遭遇親哥哥家暴與性醜聞的陰霾。

ROSÉ戴著Tiffany Blue Book高級珠寶。（歐新社）ROSÉ戴著Tiffany Blue Book高級珠寶。（歐新社）

頂著一頭金色長直髮的ROSÉ身穿一襲黑色禮服，平口設計及腰部以下的高開衩讓人見識到另一種性感，她身上同樣有鑽石裝飾，身為Tiffany & Co.全球品牌大使的她，戴著Tiffany Blue Book高級珠寶，散發出成熟女人魅力。

Lisa的四手白紗造型驚豔全場。（路透）Lisa的四手白紗造型驚豔全場。（路透）

全白卻十分誇張的Lisa以四手造型登場，其中兩隻手為她撐開頭頂的白紗，她身上穿著合身的白色禮服，髮型則時髦中帶著復古風味。她頸上的項鍊同樣十分吸睛，她戴的是寶格麗剛在米蘭發表的Eclettica頂級珠寶系列，胸前的主石藍寶石搭配可轉換式設計，她現身時身上的藍寶石逾50克拉，看起來風情萬種。

Jennie現身Met Gala給人一種復古的感覺。（歐新社）Jennie現身Met Gala給人一種復古的感覺。（歐新社）

Jennie身穿Chanel淺藍色亮片魚尾禮服亮相，彷彿一條美人魚，她是BLACKPINK當中壓軸登場的成員。刻意描繪出細眉搭配裸妝的她，有點性感、有點復古，她在接受採訪時，忍不住透出興奮，表示自己「迫不急待想見到我的BLACKPINK女孩們」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中