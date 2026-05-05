Met Gala當天丟震撼彈 花邊教主機關算盡華麗回歸

好萊塢「花邊教主」布蕾克萊芙莉趁著Met Gala亮麗回歸。（歐新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕好萊塢「花邊教主」布蕾克萊芙莉（Blake Lively）與《到我們為止》導演兼男主角賈斯汀巴爾多尼（Justin Baldoni）打了1年多的官司，未料今（5）卻出現驚人轉折，原本預定在兩週後開庭審理的官司，突拋出震撼彈，雙方律師發表聯合聲明表示達成和解。布蕾克萊芙莉宣布此事的時機非常巧妙，因為今天也是有「時尚界奧斯卡」之稱的美國大都會博物館晚宴（Met Gala）活動日。

好萊塢「花邊教主」布蕾克萊芙莉與賈斯汀巴爾多尼纏訟1年多，選在Met Gala當日宣布和解。（歐新社）

布蕾克萊芙莉原本狀告賈斯汀巴爾多尼性騷、抹黑，上月法官駁回她提出13項控訴中的10項，今日出現神奇轉折，也讓亮麗出席的布蕾克萊芙莉踏上Met Gala紅毯時自帶話題。此舉被外界解讀為她將法律戰餘波，轉化成華麗公關回歸。

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布蕾克萊芙莉將法律戰餘波，轉化成華麗公關回歸。（路透）

她身穿粉色彩的超長後擺禮服，上半身是紗與亮片結合成的背心，胸前超心機的托高雙峰，身體兩邊的亮片則適度修飾身材，讓腰更細。蓬鬆且多層次的下襬，迤邐如雲，粉嫩橘、淺紫、鵝黃綜合成的雲朵，更顯出她的公主氛圍。

值得注意的是，以往都與她站在同一陣線的老公「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）這次卻未陪她出席活動，格外引人側目，也讓人不禁懷疑兩夫妻是否為了官司意見分歧。

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