49歲前主播被催生 一招神反嗆長輩「又不是林志玲」超猛反應曝光

吳奕蓉今宣傳大愛新戲《大愛街2巷》。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕吳奕蓉過去當過新聞主播，轉當演員後也曾拿下金鐘迷你劇戲后，她今宣傳大愛新戲《大愛街2巷》，談到劇中因渴望戀愛差點被詐騙，現實生活中她42歲才結婚，從小對結婚生子都沒有想法，今年49歲的她面對長輩每年的必考題練就了一身「反催生神技」，會以「八點檔方式」跟舅媽神應對：「舅媽你知道我幾歲了嗎？我又不是林志玲！」她大方建議大家「不要跟長輩生氣，你就是跟他們玩，每年玩不一樣的劇本，這樣長輩也會很輕鬆」。

吳奕蓉今宣傳大愛新戲《大愛街2巷》。（記者陳奕全攝）

戲裡狂買、戲外「斷捨離」，現實中的吳奕蓉是個物慾極低的人。她透露「我前陣子才大批斷捨離，覺得需要的服裝越來越少」。她說自己對賺錢的慾望很低，她先生更低，結婚後因為老公收入不高，加上兩人開銷少「結婚後我每年都拿到退稅」。

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她也坦言2024年她的收入蠻低的，僅能與生活開支打平，她分享2024年有一整年的時間沒拍戲，每天都在家開心地看了300多部電影與20幾部影集，當時老公還曾擔心問她「你不會擔心嗎？」實際上，她的主要收入來源是擔任客家電視台的主持工作，拍戲多半只接短片或客串，結果接到了《大愛街2巷》30集的長劇，對她的財源而言如同「久旱逢甘霖」。

吳奕蓉今宣傳大愛新戲《大愛街2巷》。（記者陳奕全攝）

此外，吳奕蓉學習佛朗明哥舞已長達15年，在2024沒有拍戲時也曾教過一年的舞蹈團班，甚至連她的經紀人都去當過她的學生，後來因為要拍大愛劇必須請假兩個月，她覺得對同學太虧欠，才停止教舞。有趣的是，有些學生後來去Google發現她是演員，會對她說「老師，你演鬼片（指《馗降：粽邪2》）我不敢看！」吳奕蓉則會幽默回應，「還有演別的啦！」

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