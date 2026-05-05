停工後首吐心聲 深田恭子慶30週年 前經紀人全現身

深田恭子的前經紀人們集合起來，慶祝她入行30週年。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本女星深田恭子被粉絲暱稱為「深恭」（深キョン），今（5）在IG發布照片，歷任經紀人特別集合邀請她一起慶祝入行30週年。畫面中深田恭子捧著花束開心笑著，前經紀人們還帶了同款手環合照。

參加慶祝會的人都帶了相同的手環。（翻攝自IG）

曾經因適應障礙症停工休養的深田恭子，回歸後的暴瘦模樣幾度引起粉絲心疼，現在她工作量已經大幅減少。她今天的Po文中也說：「大家好，好久不見，現在已經五月了，你好嗎？」她很開心，前經紀人們那麼有心邀請她一起慶祝入行30年，更指這些夥伴都曾和她一起度過艱難時期，是珍貴的朋友。如今雖然大家都在不同的工作崗位上各自努力，仍保持聯絡，回憶過去快樂的時光。她也透露自己現在晚上都睡得非常舒服，可見健康已大有進步。

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現場結合了深田恭子喜歡的衝浪、紀念KYOKO 30th Anniversary壓克力立牌等裝飾。（翻攝自IG）

深田恭子在IG曬出的圖片當中，她抱著粉紅花束，桌上還有她和愛犬照片裝飾的蛋糕，慶祝現場結合了深田恭子喜歡的衝浪、紀念KYOKO 30th Anniversary壓克力立牌等裝飾，氣氛溫馨。深田恭子也很喜歡這份驚喜，表示聊起往事十分盡興。

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