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娛樂 最新消息

百萬網紅宣布單身半年 7年戀情無預警畫句點

2025年10月17日，宛宛兒（左）還和男友拍攝了一組七週年紀念婚紗照。（翻攝自臉書）2025年10月17日，宛宛兒（左）還和男友拍攝了一組七週年紀念婚紗照。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬網紅宛宛兒與男友「哥哥」交往超過7年，今（5）大動作在社群發文表示：「好像還很多人不知道，我單身，單身半年了」，引起網友熱議。

宛宛兒於2021年公開男友，並透露兩人已經交往3週年，兩人也經常在社群曬恩愛，羨煞許多人。今宛宛兒突拋震撼彈表示自己已經恢復單身，她透露「跟哥哥還有偶爾聯繫」，兩人為何分開？是否有復合可能？宛宛兒都沒有詳細說明。

百萬網紅宛宛兒今無預警在社群發文，認了自己單身半年。（翻攝自臉書）百萬網紅宛宛兒今無預警在社群發文，認了自己單身半年。（翻攝自臉書）

宛宛兒在文中說「維持友好，和平分手喔」，分手原因是「現在的我們不適合在一起，未來不一定」，能確定的是「先分開肯定對彼此都好」。

還記得去年10月17日，宛宛兒還和男友拍攝了一組七週年紀念婚紗照，兩人特地選了韓式風格，更說「沒有要結婚就是想要第七年留個紀念」，當時網友大讚兩人有夫妻臉，更大讚照片拍得超級美。

宛宛兒（左）之前常和前男友「哥哥」放閃。（翻攝自臉書）宛宛兒（左）之前常和前男友「哥哥」放閃。（翻攝自臉書）

如今兩人分手消息曝光，網友紛紛在宛宛兒發文底下留言：「如果有緣地球走一圈還是會再重逢」、「先為自己而活」、「活在當下，最是美好」替她加油打氣。

網友鼓勵宛宛兒單身也不錯。（翻攝自臉書）網友鼓勵宛宛兒單身也不錯。（翻攝自臉書）

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