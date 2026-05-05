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娛樂 電視

金鐘男星自爆慘痛教訓 ！20年前被強拉美容逼刷卡

哈林庾澄慶（左4）主持公視《哈！真相大白了》邀（左起1、2、3）王伯源、李明川、郭婷筠，與（右起3、2、1）王心恬、鄭凱云、劉泯廷同上節目。（公視提供）哈林庾澄慶（左4）主持公視《哈！真相大白了》邀（左起1、2、3）王伯源、李明川、郭婷筠，與（右起3、2、1）王心恬、鄭凱云、劉泯廷同上節目。（公視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「哈林」庾澄慶主持的公視益智節目《哈！真相大白了》，最新一集邀請造型師李明川、健康主播鄭凱云、藝人王心恬、郭婷筠、王伯源、劉泯廷等人，大談在路邊遭遇美容推銷的驚魂記。金鐘主持人王伯源自爆20年前曾遭強拉入店、被迫刷卡的慘痛教訓，現場神還原推銷話術，竟被哈林笑虧：「你很適合做這行！」

公視《哈！真相大白了》（左起）李明川、王伯源、劉泯廷同上節目。（公視提供）公視《哈！真相大白了》（左起）李明川、王伯源、劉泯廷同上節目。（公視提供）

節目中討論到常見的路邊美容陷阱，王伯源回憶起大學時期，曾被推銷人員瘋狂拉進店裡做臉，對方態度強硬逼他刷卡，讓他至今記憶猶新。他坦言當時雖然不情願，但刷卡後礙於面子，根本不好意思提退錢，只能自認倒霉，更感嘆：「希望法律能保障這一部分。」

現場他更即興發揮，對著李明川模仿推銷人員拉客的語氣：「你皮膚現在看起來怎麼樣...來！」生動演出讓全場笑翻，連王心恬都忍不住質疑：「你是不是有在兼差？」哈林則認真點評：「你除了深受其害，本身也很適合做這件事，李明川老師被你一拉，都有點不得已要坐下來了。」

哈林庾澄慶主持公視《哈！真相大白了》邀（左起）鄭凱云、王心恬、郭婷筠、劉泯廷同上節目。（公視提供）哈林庾澄慶主持公視《哈！真相大白了》邀（左起）鄭凱云、王心恬、郭婷筠、劉泯廷同上節目。（公視提供）

針對「在路邊被拉去做臉買產品，七天內是否可以反悔退錢」的考題，現場嘉賓意見分歧。李明川、王心恬、鄭凱云等人都認為「已拆封使用」恐難退貨，甚至有陷阱。然而，最終答案公布為「可以退」，讓選對的王伯源與劉泯廷興奮擊掌。

律師黃杰在節目中釋疑，這種在路邊拉客體驗後的推銷行為屬於「訪問買賣」，原則上享有七天鑑賞期，但提醒消費者：「若將產品用到快完，可能還是需要支付部分恢復原狀的費用。」該集內容將於明（6）晚9時在公視首播，播出後也將上架「公視＋」平台供觀眾回味。

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