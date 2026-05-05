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演員變賭神 田中圭神操作殺進7300萬決賽桌

田中圭參加澳洲撲克大賽，打進決賽桌。（翻攝自X）田中圭參加澳洲撲克大賽，打進決賽桌。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日星田中圭去年爆出和永野芽郁不倫戀，形象受挫，不過近來他在國際撲克桌上演逆轉勝，在澳洲頂級賽事「Aussie Millions」中，闖進高額組「$25,000 Challenge」決賽桌，打到全場看傻。

外媒報導，田中圭中途才報名進場，在7回合內直接從30萬打到845萬，甚至把同場日本強敵、知名撲克玩家橫澤真人直接打下去，強勢卡位Final Table；目前9人已保底約850萬日圓，冠軍更高達約7300萬日圓（約台幣1466萬元）。

田中圭在Day2後半段，田中圭連續贏下多個大型底池。不僅籌碼大幅增加，更是在接近Final Table的關鍵局面中，多次擊敗對手強牌，這點在社群引發熱議。

例如在一手牌中，Luke Martinelli以A5加注，田中圭則以A10從大盲位參戰；原本翻牌前勝率僅約20%，處於劣勢，但公共牌最終為5-J-7-4-J，田中圭完成葫蘆牌型，在對手持AA的情況下反超成功，讓他的籌碼增加至623萬5000點。

事實上，田中圭去年就在世界撲克大賽（WSOP）拿下第3名，狂掃1800萬日圓，早就是圈內公認的「演員裡最會打牌的人」。

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