許維恩72歲母19小時心臟手術「缺氧2小時」 奇蹟甦醒揭失智10年近況

許維恩今擔任公益大使出席「寒士慶端午」公益行動。（記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕許維恩今擔任人安基金會公益大使，出席「寒士慶端午」公益行動，與單媽一同種下象徵希望及堅韌的雛菊，將希望向前傳遞，獻給在困境中仍努力撐起家庭的母親。母親節將至，有快3歲女兒的她去年罹患乳癌，經歷了11小時手術，讓她想起目前72歲的媽媽10年前心臟主動脈剝離手術19個小時手術，她忍不住感慨：「媽媽19小時活下來，我11小時活下來，我終於能體悟到她的感受，更愛我媽媽。」

許維恩提到媽媽過去是舞蹈老師，很注重飲食，卻突然病倒。（記者王文麟攝）

她媽媽因手術過程有2小時缺氧，目前失智，不能言語，但持續復健。許維恩提到媽媽過去是舞蹈老師，很注重飲食，不吃炸物也不吃辣、不吃油、不吃太多，卻突然病倒，經歷長達19個小時的手術，後來還在加護病房待了1個多月，最後奇蹟似活下來，讓他們全家都感慨：「媽媽生命力很強，雖然現在因為年紀慢慢退化，但她一直想要努力活著。」

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許維恩母親堅毅的力量也遺傳給了她。（記者王文麟攝）

這股堅毅的力量當然也遺傳給了她，讓許維恩去年發現乳癌，就堅強面對。她提到媽媽過去還能認得他們小孩，但現在已經認不得人，「看到孫女，媽媽會有反應，只是不能說話，生活也無法自理。」面對這一切，許維恩倒是樂觀看待，她表示：「她的重生比我體驗還要早，她活下來了，可能大家覺得失智或是不認得人會很辛苦，但媽媽現在比我們還快樂，沒有煩惱。」

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